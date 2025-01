Demencja charakteryzuje się postępującym pogarszaniem pamięci, myślenia, zdolności do rozwiązywania problemów oraz kłopoty z komunikacją. Zrozumienie mechanizmów demencji oraz rozwój skutecznych strategii zapobiegania i leczenia pozostają jednymi z największych wyzwań współczesnej medycyny.

Szkoccy naukowcy ogłosili, że pracują nad nowym narzędziem opartym na sztucznej inteligencji, które mogłoby posłużyć do wykrywania wczesnych objawów demencji. Wykorzystując oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, naukowcy mogliby analizować stan zdrowia mózgu na podstawie badania oka.

Zespół badawczy NeurEYE zebrał prawie milion skanów oczu od specjalistów z całej Szkocji - to największy zbiór danych tego typu na świecie - by stworzyć specjalne narzędzie do wczesnego wykrywania objawów demencji.