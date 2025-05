Mikroplastik osłabia makrofagi. Co to oznacza dla naszego zdrowia?

Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ dowiedziono, że ekspozycja na mikroplastik może prowadzić do długoterminowego zakłócenia funkcji immunologicznych oraz zwiększać ryzyko zachorowań na raka i inne choroby.

- Dla mnie to wiedza otwierająca oczy. Pokazuje, że choć mikroplastiki nie są najbardziej niebezpiecznym czynnikiem, z jakim możemy się spotkać, to z pewnością nie są obojętne - mówi prof. Adam Soloff, autor badania.

Każdy z nas ma w płucach komórki układu odpornościowego - makrofagi. Pełnią one rolę komórek żernych, tzn. mają zdolność do pochłaniania i niszczenia drobnoustrojów, uszkodzonych komórek i innych ciał obcych. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego człowieka.