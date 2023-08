To prawdziwy śmietnik. Dziewięć rodzajów mikroplastiku w naszych sercach

Kolejne badania potwierdzają, że mikroplastik to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i powinniśmy trzymać się od niego z daleka. Jednocześnie jednak jeszcze nigdy nie było to tak trudne - najnowsze analizy wskazują, że mamy go nawet w sercach.

Mamy serca z plastiku? Niepokojące wyniki nowych badań /123RF/PICSEL