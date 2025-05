Szokujące odkrycia na temat mikroplastiku. Przyśpiesza starzenie!

Eksperci badają wpływ mikro- i nanoplastiku na organizm ludzki, odkrywając, że może on prowadzić do zaburzeń funkcji komórkowych i przyśpieszenia procesu starzenia. Produkty te przenikają do organizmu poprzez pożywienie, wodę i powietrze. W odpowiedzi na te zagrożenia Unia Europejska wprowadza regulacje mające na celu ograniczenie plastikowych odpadów.