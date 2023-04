Tylko 2 godziny. Tak szybko plastik z opakowań żywności trafia do mózgu

W dzisiejszych czasach jesteśmy stale narażeni na działanie materiałów polimerowych, takich jak tekstylia, opony samochodowe czy opakowania, bo produkty ich rozkładu zanieczyszczają nasze środowisko, prowadząc do powszechnego zanieczyszczenia mikro- i nanoplastikami (MNP). Jak pokazują kolejne badania, oddychamy nim, jemy go i krąży on w naszej krwi, tymczasem lista negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych zanieczyszczeniem organizmu plastikiem tylko rośnie i wywołuje coraz większy niepokój.



Plastik w mózgu już po 2 godzinach od spożycia

Plastik powoduje zmianę kształtu komórek w naszych płucach, podnosi cholesterol, powoduje choroby serca, uszkadza komórki mózgowe, psuje metabolizm i przyczyniania się do nadwagi i otyłości, a także zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Od pewnego czasu wiemy też, że jest w stanie pokonać barierę krew-mózg (BBB), która jest ważnym biologicznym mechanizmem chroniącym nasz cenny organ. Mowa o sieci naczyń krwionośnych i tkanek, która pomaga zapobiegać przedostawaniu się toksyn i szkodliwych substancji do mózgu, w związku z czym przepuszcza do mózgu tylko wodę, tlen, środki do znieczulenia ogólnego i dwutlenek węgla.