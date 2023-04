Przełom w leczeniu raka mózgu. Ten żel niszczy 100 proc. komórek nowotworowych

Glejak wielopostaciowy jest najczęstszą postacią raka mózgu, stanowiącą około połowy wszystkich pierwotnych guzów i jednocześnie jednym z najbardziej śmiercionośnych nowotworów. Według amerykańskiego National Brain Tumor Society pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów ze zdiagnozowanym glejakiem wynosi 6,8 proc. a średnia długość przeżycia to tylko osiem miesięcy, w związku z czym choroba zabija rocznie ok. 240 tys. osób na całym świecie.



Ten wprowadzany do mózgu żel zabija 100 proc. komórek rakowych

Wszystko przez agresywny rozwój choroby, a także zdolność komórek rakowych do upodabniania się do zdrowych tkanek, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia leczenie. Co prawda pod koniec ubiegłego roku zespół Cold Spring Harbor Laboratory w Nowym Jorku chwalił się, że jako pierwszy znalazł "słaby punkt glejaka", co może pozwolić na skuteczną terapię w 70 proc. przypadków, ale naukowcom Johns Hopkins University to nie wystarczyło. Opracowali więc swoją metodę, a mowa o innowacyjnej terapii, w formie żelu zawierającego dwa leki przeciwnowotworowe, dostarczanego podczas operacji prostu do mózgu.



Reklama