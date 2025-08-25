Jak dowiadujemy się z nowej publikacji The Guardian, Wielka Brytania mierzy się od jakiegoś czasu z kolejnym problemem wynikającym z mediów społecznościowych - nie chodzi jednak o ich wpływ na zdrowie psychiczne, uzależnienia, problemy z prywatnością czy nadużycia, ale… handel ludzkimi szczątkami.

Jak to możliwe? W Polsce przepisy dotyczące szczątków ludzkich są ściśle określone, zgodnie z art. 44 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także art. 262 §2 kodeksu karnego, pozyskiwanie i handel nimi są co do zasady zabronione.

Media społecznościowe napędzają makabryczny rynek

Polskie prawo dopuszcza obrót ludzkimi szczątkami wyłącznie w ściśle określonych celach, tj. naukowych, edukacyjnych lub artystycznych, ale w każdym przypadku konieczne jest udokumentowanie pochodzenia szczątków i wykazanie, że zostały one pozyskane z legalnego źródła. W Wielkiej Brytanii przepisy są zdecydowanie mniej restrykcyjne i zdają się mieć więcej luk, które wykorzystują zainteresowani tematem.

Zjawisko opisuje dr Trish Biers z Uniwersytetu w Cambridge, koordynatorka zespołu badającego handel szczątkami. Według niej w ciągu ostatnich pięciu lat udało się zablokować ponad 200 prób sprzedaży - od domów aukcyjnych po platformy internetowe. Problemem jest jednak fakt, że w Wielkiej Brytanii szczątki nie są traktowane jako "własność", więc ich sprzedaż nie zawsze łamie przepisy.

Eksperci wskazują, że głównym kanałem obrotu szczątkami stały się Instagram i fora internetowe, gdzie na sprzedaż trafiają zarówno dawne eksponaty medyczne, jak i kości wyglądające na świeżo wykopane. Czaszki pokryte ziemią czy ślady działalności gryzoni sugerują, że część okazów mogła pochodzić z nielegalnych ekshumacji: "To groteskowe. Dlatego mówimy spoczywaj w pokoju. Nikt nie oczekuje, że jego ciało zostanie odkopane i sprzedane" - komentuje Sue Black, brytyjska antropolog sądowa, cytowana przez dziennikarzy The Guardian.

Luka w prawie i presja na zmiany

Obecne przepisy, w tym Human Tissue Act 2004, regulują jedynie szczątki młodsze niż 100 lat i dotyczą głównie transplantologii oraz badań naukowych. Oznacza to, że prywatni kolekcjonerzy mogą kupować, sprzedawać i przerabiać szczątki, o ile nie pochodzą one z jawnej kradzieży.

Nie mogę sfotografować żadnych szczątków młodszych niż 100 lat w laboratorium, ale ktoś może zrobić rączkę torebki z kręgosłupa dziecka. To absurd

Ministerstwo Kultury, Mediów i Sport wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że "wszystkie ludzkie szczątki powinny być traktowane z szacunkiem i godnością", a każda kradzież będzie "obrzydliwym aktem profanacji". Coraz więcej głosów - od antropologów po polityków - domaga się jednak nowelizacji prawa i domknięcia tej makabrycznej luki. Na razie jednak sprzedaż ludzkich czaszek, kości i "artefaktów" w brytyjskim internecie kwitnie i to w świetle prawa.

