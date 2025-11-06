Tajemniczy skarb Habsburgów ujawniony. Milczeli ponad sto lat

Filip Mielczarek

Filip Mielczarek

Po ponad stu latach milczenia, rodzina Habsburgów ujawniła istnienie legendarnego diamentu florenckiego, ukrytego w sejfie kanadyjskiego banku. Ten bezcenny żółty klejnot o wadze 137 karatów, symbol dawnej chwały imperium austro-węgierskiego, przetrwał wojny i rewolucje, stając się świadkiem dramatycznych losów europejskiej arystokracji.

Replika florenckiego diamentu, osadzona w bryle w stanie, w jakim pierwotnie wyglądała w XVI–XVII wieku
Replika florenckiego diamentu, osadzona w bryle w stanie, w jakim pierwotnie wyglądała w XVI–XVII wiekuManuela Rosi, CC BY-SA 4.0materiały prasowe

W świecie klejnotów koronnych, gdzie historia splata się z legendą, właśnie uwagę globu przykuł diament florencki. Ten żółty kamień o wadze 137 karatów i charakterystycznym kształcie gruszki, ukryty przez rodzinę Habsburgów na ponad wiek, został niedawno ujawniony w sejfie bankowym w Kanadzie. Po stuleciu milczenia, narzuconego przez samą cesarzową Zytę, skarb ten, symbol dawnej potęgi imperium austro-węgierskiego, wyszedł na światło dzienne, prowokując pytania o losy zaginionych artefaktów dynastycznych. Ujawnienie, opisane w wywiadzie dla "The New York Times", nie tylko rozwiewa mity o kradzieży czy zniszczeniu klejnotu, ale też przypomina o dramatycznych losach arystokracji w burzliwym XX wieku.

Historia diamentu florenckiego sięga renesansowej Florencji, gdzie przez wieki zdobił kolekcję rodu Medyceuszy - mecenasów sztuki i władców Toskanii. Po wygaśnięciu męskiej linii Medyceuszy w XVIII wieku trafił w ręce Habsburgów-Lotaryńskich, stając się nieodłącznym elementem ich insygniów koronacyjnych. W 1745 roku zdobił koronę Franciszka Stefana podczas koronacji na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a później nosił go cesarz Karol I, ostatni monarcha Austro-Węgier, jako przypomnienie o glorii przodków. Klejnot, wyceniany na fortunę, przetrwał rewolucje i wojny, przechodząc z rąk do rąk w rodzinie, która straciła tron, ale nie dziedzictwo. Jego blask stał się metaforą nieugiętości dynastii, która z imperatorów stała się wygnańcami.

Tajemniczy skarb Habsburgów ujawniony po 100 latach

Ukrycie skarbu rozpoczęło się w 1918 roku, gdy upadało imperium Habsburgów. Karol I, przewidując klęskę, potajemnie zdeponował klejnoty w szwajcarskim banku, chroniąc je przed konfiskatą. Po jego śmierci w 1922 roku na wygnaniu, cesarzowa Zyta, żona Karola i matka przyszłych pokoleń, przejęła pieczę nad rodzinnym majątkiem. Podczas II wojny światowej, w obliczu nazistowskiego zagrożenia, spakowała diament i inne precjoza do zwykłej tekturowej walizki. Podróż przez Europę, pełna ryzyka i konspiracji, zakończyła się w Kanadzie, gdzie walizka trafiła do sejfu bankowego. Zyta, świadoma wartości skarbu, ujawniła miejsce tylko synom Robertowi i Rudolfowi, nakazując milczenie przez 100 lat po śmierci męża.

Ujawnienie diamentu nastąpiło po ponad stu latach, gdy potomkowie Habsburgów, w tym wnuk Karola I, Karl von Habsburg-Lothringen, zaprosili dziennikarzy "The New York Times" do obejrzenia zawartości starej walizki w kanadyjskim banku. W środku, obok innych klejnotów, znajdował się nienaruszony kamień. Autentyczność potwierdził Christoph Köchert, potomek dawnych cesarskich jubilerów z Wiednia, który zbadał diament pod kątem unikalnych cech. Synowie Zyty przekazali instrukcje wnukom przed śmiercią, kończąc okres konspiracji. Rodzina zaprzecza plotkom o przeszlifowaniu czy sprzedaży klejnotu - w przeciwieństwie do Romanowów - podkreślając, że to nie fortuna, lecz relikwia historii.

Zobacz również:

Skarb sprzed 3500 lat zostanie zwrócony Egiptowi. W jaki sposób kamienna głowa trafiła do Holandii?
Historia

Holandia odda Egiptowi skradzioną rzeźbę. Skarb ma 3,5 tysiąca lat

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

    Diament florencki nie trafi na aukcję

    Dziś diament florencki, choć bezcenny, nie trafi na aukcję, Habsburgowie-Lotaryńscy traktują go jako strażnika pamięci o minionej epoce. Odkrycie prowokuje dyskusje o ochronie dziedzictwa dynastycznego w dobie globalizacji i kwestionuje plotki, które inspirowały nawet popkulturę. Po 100 latach milczenia skarb przypomina, że historia nie lubi pustki: z sejfów wychodzą nie tylko klejnoty, ale i opowieści o przetrwaniu. Milczenie Zyty zapewniło bezpieczeństwo, a teraz diament znów zabłysnie w narracji o Europie, która straciła monarchie, lecz zachowała ich blask.

    ***

    Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

    Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów© 2025 Associated Press
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze