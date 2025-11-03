Spis treści: Grabież egipskich zabytków to także współczesny problem Skarb sprzed 3,5 tysiąca lat trafi do Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie

Grabież egipskich zabytków to także współczesny problem

Dziesiątki tysięcy zabytków starożytnego Egiptu znajdują się dzisiaj w europejskich muzeach lub w rękach prywatnych kolekcjonerów. W XIX i XX wieku bywały one wywożone z kraju bez zgody władz. Szczególny prym wiedli w tym imperialni Brytyjczycy.

Jest nawet żart, że piramidy egipskie nie stoją jeszcze w British Museum tylko dlatego, że były za ciężkie do przewiezienia. W słynnym londyńskim muzeum znajdują się m.in. Kamień z Rosetty, popiersie Ramzesa II, a także bogata kolekcja mumii, naczyń, narzędzi, papirusów, posągów i innych artefaktów.

Skarby przywiezione z Egiptu - niekoniecznie z poszanowaniem prawa - są też dziś obecne na wystawach w paryskim Luwrze, Neues Museum w Berlinie, Museo Egizio w Turynie czy też w placówkach w Budapeszcie, Pradze, Moskwie i Wiedniu. Jeden z artefaktów odkryto przez ponad dekadą w holenderskim Maastricht.

Okazało się, że trafił on tam nie w czasach kolonialnych, lecz został przemycony całkiem niedawno. Władze Niderlandów nie wykręcają się więc rzekomym uprawomocnieniem z powodu długiego przetrzymywania skarbu, jak robią to inne kraje. Ma on wrócić do prawowitych właścicieli - narodu egipskiego. A co to właściwie jest?

Skarb sprzed 3,5 tysiąca lat trafi do Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie

Tym niezwykłym przedmiotem jest kamienna głowa pochodząca z czasów faraona Totmesa III. Rzeźba ma około 3,5 tysiąca lat. Jak podaje Holenderski Inspektorat Informacji i Dziedzictwa Kulturowego, skarb trafił do Królestwa Niderlandów najprawdopodobniej podczas Arabskiej Wiosny w 2011 albo 2012 roku. Został on zauważony na targach antyków i sztuki w miejscowości Maastricht w 2022 roku. Po otrzymaniu donosu władze ustaliły, że został on skradziony i nielegalnie wwieziony na teren kraju.

Gdy doszło do konfrontacji z władzami, sprzedawca zrzekł się problematycznej kontrabandy. Teraz trafi ona do prawowitych właścicieli. Jak powiedział oficjalnie premier Holandii, Dick Schoof, który w niedzielę (2 listopada) spotkał się w Egipcie z prezydentem Abdem al-Fattah as-Sisi, skarb zostanie bezpiecznie przetransportowany do Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie, o którego otwarciu niedawno pisaliśmy. Eksperci uważają, że nowo otwarte muzeum - największe takie na świecie - może przyczynić się do częstszych zwrotów egipskich skarbów.

Popiersie przedstawiające prawdopodobnie wysokiego rangą urzędnika z dynastii Totmesa III (1481-1425 p.n.e.) zdaniem władz holenderskich posiada duża wartość historyczną oraz "głębokie znaczenie dla tożsamości Egiptu". Pod koniec 2025 roku ma ono trafić w ręce ambasadora Egiptu w Holandii.

