Spis treści: Największe muzeum na świecie zachwyca rozmachem Kiedy otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego? Ceny biletów Co będzie można zobaczyć w Wielkim Muzeum Egipskim?

Ponad trzy dekady po ogłoszeniu planów budowy, Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie wreszcie jest gotowe. Projekt, który od lat przyciągał uwagę, zostanie w pełni udostępniony zwiedzającym. To największe muzeum na świecie poświęcone w całości jednej cywilizacji - starożytnemu Egiptowi.

Największe muzeum na świecie zachwyca rozmachem

Wielkie Muzeum Egipskie od samego początku było wyzwaniem dla projektantów, dublińskiej pracowni architektonicznej Heneghan Peng Architects, która musiała stworzyć nie tylko przestrzeń dla zbiorów muzealnych, ale także oddać hołd historii starożytnego Egiptu, która od dawna przyciąga turystów i połączyć ją z wizją Egiptu jako państwa innowacyjnego i luksusowego.

Całe muzeum włącznie z rozległymi ogrodami zajęło powierzchnię 500 tys. mkw, dwa razy większą niż Luwr. Na zdjęciach widoczna jest klinowata konstrukcja i wapienna okładzina, a także trójkątne otwory i panele ścienne - motyw, który pojawia się w całym budynku.

Klinowata konstrukcja i wapienna okładzina, a także trójkątne otwory i panele ścienne to motywy, które pojawiają się w całym budynku. Lorgnier Antoine/Only World/ABACA Agencja SE/East News

Całe muzeum włącznie z rozległymi ogrodami zajęło powierzchnię 500 tys. mkw, dwa razy większą niż Luwr. Lorgnier Antoine/Only World/ABACA East News

Integracja historii ze współczesnością zaczyna się już przy wejściu, gdzie goście witani są przez posąg Ramzesa Wielkiego sprzed 3 tys. lat. Wyrzeźbiona z granitu rzeźba została odkryta we fragmentach i przetrwała kilka nieudanych prób renowacji, zanim została umieszczona na placu Ramzesa w Kairze. Ze względu na zanieczyszczenia i wibracje stan posągu był zagrożony. Ostatecznie starannie go odrestaurowano i przeniesiono do muzeum.

Ta ogromna statua kontrastuje z eleganckim rozległym atrium, której znaczna część została przeznaczona na część usługową obejmującą punkty gastronomiczne i sklepy. Warto przy tym zaznaczyć, że umowa podpisana z muzeum zapewnia lokalnym rzemieślnikom możliwość wystawiania swoich produktów w sklepie z pamiątkami muzeum.

Integracja przeszłości i współczesności. Rzeźba Ramzesa Wielkiego sprzed 3 tys. lat. i nowoczesne rozległe atrium z funkcjami usługowymi Lorgnier Antoine/Only World/ABACA East News

Kiedy otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego? Ceny biletów

Od dłuższego czasu mówiło się o prowadzonej z rozmachem inwestycji. W styczniu 2025 r. pisaliśmy, że zostało ono czasowo otwarte. Udostępniono do zwiedzania 12 głównych galerii, które może odwiedzać około 4 tys. osób dziennie. Prezentują one w porządku chronologicznym i tematycznym tysiące artefaktów kolekcji. Teraz największe muzeum na świecie przekazało jeszcze lepszą nowinę.

Dowiedzieliśmy się, kiedy nastąpi pełne otwarcie. Największe muzeum archeologiczne na świecie ma zostać otwarte 1 listopada 2025 r.

Na stronie muzeum ceny biletów ustalono na 100 EGP, czyli funtów egipskich (tj. ok. 8 zł) dla dzieci, studentów i seniorów i 200 EGP (16 zł) dla dorosłych, przy czym dotyczą one wyłącznie Egipcjan. Pozostałe narodowości muszę zapłacić nieco więcej - od 600 EGP (48 zł) w przypadku dzieci i studentów do 1,2 tys. EGP (96 zł) w przypadku dorosłych. Niemniej jednak, jak za tak wielką przestrzeń i kontakt z zapierającą dech historią, trzeba przyznać, że to niezwykle atrakcyjna cena. Zwiedzanie z przewodnikiem jest nieco droższe, ale nie przekracza 140 zł/os.

Kompleks GEM jest czynny przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8.30-19.00, galerie od 9.00 do 18.00, a ostatni zakup biletu jest możliwy o godzinie 17.00. Wyjątkiem jest sobota i środa kiedy kompleks i galerie są czynne dłużej, odpowiedni do 22.00 i 21.00. W te dni ostatni zakup biletu jest możliwy o godzi. 20.00.

Co będzie można zobaczyć w Wielkim Muzeum Egipskim?

Muzeum jest pomyślane jako kompleks kulturalny poświęcony egiptologii i będzie zawierać 24 tys. mkw stałej powierzchni wystawienniczej, a dodatkowo muzeum dla dzieci, obiekty konferencyjne i edukacyjne, duże centrum konserwatorskie (łącznie zajmą 90 tys. mkw) oraz rozległe ogrody na terenie o powierzchni 50 ha.

Po zakończeniu prac w ogromnej kolekcji eksponatów faraonów ze starożytnego Egiptu znajdą się antyki z grobowca króla Tutanchamona, wystawione w całości po raz pierwszy od odkrycia w 1922 roku. Zaprezentowany zostanie również statek rytualny, czyli "barka słoneczna", zwany statkiem Chufu, który znaleziono obok Wielkiej Piramidy (znajdował się tam przez ok. 4,5 tys. lat). To, co chyba wszystkim rzuca się w oczy to kolosalne atrium z wielkimi schodami i liczącą 3,2 tys. lat rzeźbą Ramzesa II. Wewnątrz znajdować się będzie łącznie ponad 100 tysięcy artefaktów faraonów ze starożytnego Egiptu.

Źródła: Dezeen, Geekweek

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press