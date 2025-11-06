Cywilizacja Caral, rozwijająca się w Ameryce Południowej na tysiące lat przed Inkami, Majami czy Aztekami, jest według nowych badań dowodem, że wysoka organizacja społeczna, architektura monumentalna i duchowość mogły istnieć bez pisma i bez przemocy.

Wspólnota zamiast walki

Jak przekonuje Ruth Shady, dotkliwa susza zmusiła mieszkańców monumentalnego miasta w dolinie rzeki Supe do porzucenia go i przeniesienia się w okolice, gdzie założyli nowe osady - Vichamę na suchym wybrzeżu Pacyfiku i Peñico w górnej dolinie.

Tam, zamiast walczyć o resztki zasobów, skoncentrowali się jednak na wspólnym przystosowaniu, tj. zaczęli łowić ryby, nawadniać pola i kontynuować rozwój społeczny. Na ścianach świątyń pozostawili zaś płaskorzeźby przedstawiające wychudzone ciała, ciężarne kobiety, rytualne tancerki i ryby - alegorię głodu, odrodzenia i nadziei.

Równość płci i lekcja dla przyszłych pokoleń

W jednym z najbardziej sugestywnych motywów pojawia się ropucha uderzana piorunem, czyli symbol deszczu, a więc powrotu życia. Archeolodzy uważają, że była to celowa lekcja dla przyszłych pokoleń, przestroga przed skutkami zmian klimatu: "Chcieli, by ludzie nie zapomnieli, że to właśnie natura i kryzys ekologiczny doprowadziły ich do upadku, a nie wojna".

Jak podkreśla główny archeolog stanowiska w Peñico, Mauro Ordoñez, "Caral było zorganizowane wokół idei, a nie przemocy", a uderzająca jest również obserwowana na odkrytych artefaktach równość płci. Jego zdaniem przedstawienia kobiet i mężczyzn o równym statusie - z pomalowanymi twarzami i starannie ułożonymi włosami - świadczą o społeczeństwie, które nie potrzebowało dominacji, by przetrwać.

Nasi przodkowie wiedzieli, jak żyć w harmonii z naturą. To my o tym zapomnieliśmy

Cytowana przez The Guardian archeolożka Tatiana Abad z Vichamy dodaje też, że europejscy konkwistadorzy uznali dawnych mieszkańców Peru za "niecywilizowanych", tymczasem ich dziedzictwo pokazuje, że ani pismo, ani koło nie są niezbędne do stworzenia złożonego pokojowego społeczeństwa.

