Solar Orbiter to sonda kosmiczna, która jest efektem współpracy agencji ESA i NASA. Statek został wystrzelony w kosmos w lutym 2020 r. i wtedy rozpoczęła się jego misja. Jednym z jej głównych celów było zbadanie biegunów Słońca, które dotychczas były nieuchwytne.

Solar Orbiter dokonał przełomu w badaniach Słońca

Sonda kosmiczna zebrała do tej pory mnóstwo danych ze Słońca, ale jednym z jej głównych celów było uchwycenie biegunów gwiazdy. Udało się tego dokonać w marcu br., kiedy to statek zmienił własną orbitę (nachylając się o około 17 stopni nad płaszczyzną planet) i to pozwoliło na uchwycenie regionów, które dotychczas pozostawały niedostępne.

21 marca udało się pozyskać dane z wykorzystaniem instrumentu Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI). Natomiast w dniach 16-24 marca informacje zbierano poprzez Extreme-Ultraviolet Imager (EUI). Teraz naukowcy przeanalizowali zebrane dane i doszli do bardzo ciekawych wniosków, które udostępniono na łamach The Astrophysical Journal Letters.

Aby zrozumieć cykl magnetyczny Słońca, wciąż brakuje nam wiedzy o tym, co dzieje się na jego biegunach. Solar Orbiter może teraz dostarczyć brakującego elementu układanki

Badania są autorstwa zespołu z Instytutu Badań Układu Słonecznego im. Maxa Plancka (MPS), który w analizach wykorzystał dane ze wspomnianych instrumentów sondy Solar Orbiter.

Bieguny Słońca i szybkie przepływy magnetyczne

Z danych zebranych przez sondę Solar Orbiter wynika, że na Słońcu dochodzi do bardzo ciekawego zjawiska. Są to szybkie przepływy magnetyczne.

Zespół zidentyfikował szczegółowy wzór supergranulacji i otaczającej ją sieci magnetycznej. Te pierwsze struktury to komórki gorącej plazmy, które pokrywają powierzchnię Słońca. Każda z nich jest 2-3 razy większa od Ziemi. Zauważono poziome przepływy, które spychają linie pola magnetycznego w kierunku krawędzi tych komórek.

Ponadto wyliczono, że pole magnetyczne Słońca dryfuje w kierunku bieguna z prędkością od 10 do 20 metrów na sekundę. Podobne zjawiska zauważono w okolicach równika, ale o mniejszej prędkości.

Supergranule na biegunach działają jak swego rodzaju znaczniki. Po raz pierwszy uwidaczniają polarny komponent globalnego, jedenastoletniego obiegu Słońca

To bardzo ważne odkrycie, bo już wcześniej wiedzieliśmy, że Słońce przechodzi 11-letni cykl. Teraz doszukano się jednoznacznego połączenia tego zjawisko z polem magnetycznym. Oczywiście w celu pełnego rozwiązania zagadki potrzeba więcej danych. Wspomniane badanie obejmuje tylko krótki wyrywek całego cyklu gwiazdy. Naukowcy wierzą, że Solar Orbiter w przyszłości dostarczy więcej cennych informacji.

