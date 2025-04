Od czasu odkrycia w latach 40. XX wieku LSD fascynuje świat nauki swoim niezwykłym działaniem. Wystarczy tylko wspomnieć, że skłoniło ono badaczy do analiz jego potencjału w leczeniu depresji i uzależnień, które ostatecznie zarzucono ze względu na kontrowersje społeczne i obawy o bezpieczeństwo. Na fali rozbudzonego zainteresowania psychodelikami LSD wraca jednak na medyczny radar, a naukowcy pracują nad tym, by zachować jego terapeutyczne działanie, ograniczając skutki niepożądane, jak tripy.

Bo chociaż są one tym, co skłania ludzi do sięgania po ten narkotyk, to LSD ma też w zwyczaju wzmacniać negatywny stan emocjonalny zażywającego i jest w tym bardzo nieprzewidywalne. I tu do gry wkraczają naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, którzy zmodyfikowali LSD w taki sposób, by poprawiało działanie mózgu bez tych "dodatków". Efektem jest opracowana przez doktoranta Jeremy’ego R. Tucka, od którego imienia wzięła swoją nazwę, cząsteczka JRT.