Przedstawiciele koncernów tłumaczą, że nowe rozwiązanie łączy wytrzymałość i długotrwałość lotu MQ-9B z doświadczeniem Saaba w dziedzinie radarów, oferując przełomowe możliwości monitorowania przestrzeni powietrznej i morskiej. Pierwsze testy systemu zaplanowano na 2026 rok. Nowa technologia ma potencjał zmienić podejście do operacji wojskowych, dzięki niższym kosztom i większej elastyczności w porównaniu z tradycyjnymi, załogowymi systemami AEW&C.

MQ-9B SkyGuardian to ewolucja dronów Predator i obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych bezzałogowców średniego pułapu i długiego zasięgu (MALE). Może latać przez ponad 40 godzin, osiąga pułap 12 km i jest wyposażony w radar Lynx II oraz systemy optoelektroniczne.

Jego zdolność do integracji z cywilną przestrzenią powietrzną oraz automatyczne starty i lądowania, czynią go idealną platformą dla nowych zastosowań, takich jak AEW&C. Wersja ta jest już wykorzystywana przez kraje takie jak Wielka Brytania, Belgia, Kanada czy Japonia, a jej morski wariant, SeaGuardian, wzmacnia potencjał operacji morskich.

System UAEW ma zapewnić ciągłe monitorowanie, przekazując dane w czasie rzeczywistym przez łącza satelitarne i linie wzroku. Rozwiązanie to jest projektowane z myślą o elastyczności. Co ciekawe, może działać samodzielnie lub w ramach współpracy z załogowymi jednostkami, co zwiększa jego wszechstronność w misjach lądowych, morskich i powietrznych.