Lekarz-mikrorobot. Precyzyjnie dostarcza chemioterapię do płuc

I tu do akcji wkraczają naukowcy University of California w San Diego, którzy spędzili ostatnie pięć lat opracowując biohybrydowe mikroroboty - maleńkie obiekty wykonanych zarówno z materiałów naturalnych, jak i syntetycznych, które można zastosować w medycynie. W ramach niedawno opublikowanych badań zaprezentowali oni mikrorobota biohybrydowego na bazie zielonych mikroalg, który może dostarczać chemioterapię bezpośrednio do płuc i leczyć przerzuty.

Syntetyczne mikroroboty są zwykle wykonane ze sztywnych konstrukcji metalowych lub polimerowych, które są trudne w produkcji, a do tego nie mają dostępu do niektórych narządów i tkanek i mogą być toksyczne dla ludzi. Zupełnie inaczej jest w przypadku mikroalg, które mogą poruszać się po organach autonomicznie, korzystając z włosowatego wyrostka zwanego wicią, są mniej toksyczne, tańsze i łatwiejsze w produkcji.

Roboty walczą z przerzutami raka

Rozwiązanie idealne? Nie, ale algae-NP(DOX) łączy żywe mikroskopijne zielone mikroalgi Chlamydomonas reinhardtii powszechnie stosowane w farmaceutykach z nanocząsteczkami pokrytymi błonami czerwonych krwinek, a efekt jest zaskakująco skuteczny. Błony komórkowe pełnią rolę naturalnego "kamuflażu", zwiększając biokompatybilność mikrorobota i zapobiegając atakom na niego ze strony układu odpornościowego pacjenta.