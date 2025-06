Występujący w glebie mikroskopijny grzyb Aspergillus flavus, przez dekady uważany za źródło złowrogiej "klątwy mumii" dotykającej archeologów badających starożytne egipskie grobowce, może trafić do arsenału nowoczesnej onkologii. Jak podaje Nature Chemical Biology, naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii i kilku innych ośrodków badawczych (Rice University, University of Pittsburgh, Washington University w St. Louis, Baylor College of Medicine i University of Porto) odkryli w nim nową klasę związków chemicznych, które potrafią blokować podział komórek nowotworowych.