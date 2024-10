Choroba jest często trudna do leczenia, ale możliwe jest jej opanowanie za pomocą terapii i operacji, o ile nie dojdzie do przerzutów do innych części ciała, bo kiedy nowotwór się rozprzestrzenia, staje się praktycznie nieoperacyjny, co dramatycznie obniża szanse pacjenta na przeżycie. Nowe badania, sfinansowane przez organizację Cancer Research UK, wykazały, że ograniczenie antyoksydacyjnego działania selenu, popularnego składnika suplementów diety, może być sekretem kontroli tego raka.

Nadzieje na nowe terapie

Selen, znany jako przeciwutleniacz, odgrywa kluczową rolę w zdrowiu człowieka, a jego źródła to m.in. orzechy, mięso, grzyby i zboża. Okazuje się jednak, że kluczowy jest też dla komórek TNBC, szczególnie rozproszonych, czyli w sytuacji, gdy rak zaczyna się przerzucać. Gdy komórki nowotworowe znajdują się w skupiskach, produkują specjalne cząsteczki tłuszczowe zawierające kwas oleinowy, który chroni je przed śmiercią komórkową spowodowaną brakiem selenu, zwaną ferroptozą. Gdy komórki nowotworowe są rozproszone, np. podczas przerzutów, nie są jednak w stanie przetrwać bez dostępu do tego minerału.

Naukowcy z Cancer Research UK Scotland Institute w Glasgow odkryli, że zaburzenie metabolizmu selenu w rozproszonych komórkach TNBC pozwala na ich zabicie, szczególnie tych znajdujących się we krwi, próbujących przenieść się do płuc. Dr Saverio Tardito, kierujący badaniami, podkreślił znaczenie selenu dla ludzkiego organizmu, zaznaczając jednocześnie, że wyeliminowanie go z diety nie jest możliwe. Jednak opracowanie terapii, które ograniczałyby jego wchłanianie przez komórki TNBC, mogłoby zapobiec przerzutom tej choroby.

To nie rak piersi sam w sobie jest zazwyczaj śmiertelny, ale jego przerzuty, które znacznie trudniej kontrolować. W przypadku TNBC, który ma mniej opcji terapeutycznych, takie odkrycie mogłoby uratować życie wielu pacjentom podsumowują.

