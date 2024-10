Jadowity pająk może uratować życie. Naukowcy testują wyjątkowy lek

Jak wyjaśnia profesor Glenn King z Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Queensland, sukces leku mógłby znacząco poprawić przeżywalność pacjentów, poszerzyć pulę dostępnych serc do przeszczepów oraz obniżyć koszty leczenia. Jego zespół ma też nadzieję, że Hi1a pomoże w przyszłości również w leczeniu udarów mózgu i niektórych form epilepsji.

To finansowanie umożliwi nam podjęcie badań klinicznych na ludziach w celu przetestowania zminiaturyzowanej wersji Hi1a jako leku stosowanego w leczeniu zawału serca i chroniącego serca dawcy podczas procesu pobierania powiedział prof. Glenn King, badacz Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Queensland.

Wenomika to przyszłość medycyny

To już kolejny lek pochodzący z jadu zwierząt, który zmierza do badań klinicznych na ludziach i chociaż wiele z nich nie kończy ich pomyślnie, naukowcy nie mają wątpliwości, że tzw. wenomika to przyszłość medycyny. Wystarczy tylko wspomnieć o rozpoczętej niedawno w Brazylii fazie II badań klinicznych leku na zaburzenia erekcji, również pochodzącym z jadu pająka. A mowa o wałęsaku brazylijskim, którego ukąszenie powoduje silny ból, drżenie, skurcze, nadmierne pocenie się, osłabienie i zmiany tętna, a u mężczyzn także priapizm, czyli długotrwały bolesny wzwód penisa, który nie jest związany z pobudzeniem seksualnym.

To bardzo nietypowa "umiejętność", w związku z czym naukowcy postanowili sprawdzić, czy można wykorzystać ją jako lek na potencję. I długie lata ciężkiej pracy przyniosły podobno zaskakujące efekty - naukowcy brazylijskiego Federal University of Minas Gerais ogłosili, że zidentyfikowali w jadzie specyficzny związek bioaktywny odpowiedzialny za niechciane erekcje, to peptyd o nazwie BZ371A. Mówiąc krótko, chociaż jad pająków nie da nam supermocy na miarę Spider-Mana, może okazać się źródłem innych - nowych leków ratujących życie i poprawiających jego komfort.

