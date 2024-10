Żyje w podwodnych jaskiniach Majów. Jadowity skorupiak na pomoc medycynie

To drapieżniki, które do zabijania ofiar używają produkowanego przez siebie jadu, wstrzykiwanego za pomocą przekształconych odnóży. W swoim nowym badaniu zespół badawczy Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie postanowił bliżej się jednemu z ich przedstawicieli, analizując bioaktywność peptydów występujących w jadzie skorupiaka o nazwie Xibalbanus tulumensis.

Xibalbanus tulumensis żyje w cenotach, czyli podwodnych systemach jaskiniowych na meksykańskim Półwyspie Jukatan. Jego jad zawiera różne składniki, w tym nowy typ peptydu, nazwany xibalbiną (od nazwy skorupiaka) wyjaśniają badacze.

Leczy choroby neurologiczne

Niektóre z tych xibalbin zawierają charakterystyczny element strukturalny, znany z innych toksyn, szczególnie tych produkowanych przez pająki, tzn. kilka aminokwasów (cysteiny) peptydu jest połączonych w taki sposób, że tworzą strukturę przypominającą węzeł. To sprawia, że peptydy są odporne na enzymy, ciepło i ekstremalne wartości pH, a jednocześnie działają jak neurotoksyny paraliżujące ofiary.

Jak pokazuje nowe badanie, wszystkie przetestowane peptydy xibalbiny - szczególnie Xib1, Xib2 i Xib13 - skutecznie hamują kanały potasowe w systemach ssaków, co ma zdaniem naukowców ogromne znaczenie w kontekście opracowywania leków na różne choroby neurologiczne, w tym padaczkę. Xib1 i Xib13 wykazują również zdolność hamowania kanałów sodowych zależnych od napięcia, jak te występujące w komórkach nerwowych lub mięśniach serca.

Dodatkowo, w neuronach czuciowych wyższych ssaków, dwa peptydy mogą aktywować dwa białka - kinazy PKA-II i ERK1/2 - zaangażowane w przekazywanie sygnałów. To z kolei sugeruje, że mogą być zaangażowane w uwrażliwienie na ból, co otwiera drogę do nowych terapii bólu.