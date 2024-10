W naszych płucach żyją "urodzeni mordercy". Uwielbiają cukier

Badacze z Trinity College Dublin dostarczyli ważnych informacji na temat zachowania i funkcji metabolicznych wcześniej w dużej mierze nieznanej, chociaż kluczowej komórki odpornościowej NK znajdującej się w płucach. Wyjaśnijmy krótko, że komórki NK, czyli "urodzeni zabójcy" (od ang. Natural Killer), są podstawową populacją komórek układu odpornościowego posiadającą własności naturalnej cytotoksyczności - zdolności do zaburzania funkcjonowania komórek, ich uszkadzania lub niszczenia.

Wykazują one uderzające podobieństwo do limfocytów T i są ważnym składnikiem przeciwzakaźnej i przeciwnowotworowej odporności nieswoistej. Tym samym nowe odkrycia irlandzkich badaczy, opublikowane na łamach magazynu naukowego National Academy of Sciences, są zdaniem ekspertów solidną podstawą do dalszych badań w celu opracowania przyszłych metod leczenia szeregu chorób płuc, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka i gruźlica.

Urodzeni zabójcy uwielbiają cukier?

Komórki NK to komórki odpornościowe, których zadaniem jest pośredniczenie we wczesnej obronie gospodarza. Niektóre z nich żyją długoterminowo w płucach lub innych narządach, stąd nazywa się je komórkami tkankowymi. Przed tym badaniem funkcja metaboliczna komórek NK rezydujących w ludzkich płucach była w dużej mierze nieznana, a jak się okazuje jest niezwykle interesująca. Naukowcy odkryli, że komórki te różnią się metabolicznie od swoich odpowiedników krążących we krwi.