Wirusy na szczoteczkach do zębów "nie przypominają niczego, co widzieliśmy wcześniej"

Drżyjcie bakterie, nadchodzą bakteriofagi

Naukowcy pobrali próbki ze szczoteczek do zębów i słuchawek prysznicowych i doszli do wniosku, że są one pełne setek różnych wirusów, z których wiele zostało odkrytych dopiero teraz. A szczególnie interesujące są bakteriofagi, nazywane przez nich "następną granicą" mikrobiologii, których zidentyfikowali aż 600! Co to takiego? To wirusy, zjadliwe (wirulentne) albo łagodne (umiarkowane), które zakażają i replikują się tylko w komórkach bakteryjnych i są w stanie je zabijać bez negatywnego wpływu na komórki ludzkie.

Badacze nie zaobserwowali wyraźnych wzorców wśród znalezionych wirusów, ale nieco bardziej powszechne były bakteriofagi infekujące prątki, tzw. mykobakterie, które są znane z wywoływania poważnych chorób u ludzi, takich jak trąd i gruźlica. I są to świetne wieści, bo bakteriofagi - jak sugeruje ich nazwa - są problemem dla bakterii, nie dla ludzi. Co więcej, powoli uczymy się je badać i stosować jako terapię infekcji bakteryjnych, szczególnie tych, które rozwinęły oporność na antybiotyki.

Jak przekonują badacze, niewykluczone więc, że kolejne przełomowe antybiotyki będą oparte na czymś, co wyrosło na naszej szczoteczce do zębów.

A nawet jeśli odkrycie to nie doprowadzi do opracowania przełomowej technologii czy leku, samo obserwowanie i rejestrowanie różnorodności bakteriofagów jest równie ważne, ponieważ poszerza to nasze fundamentalne zrozumienie biologii. Planują też kontynuować pobieranie próbek z różnych środowisk, zarówno znanych, jak i bardziej "egzotycznych", aby dalej mapować świat pogromców wirusów i opracowują już nowe metody ich obserwacji i badania działania.

Szczoteczki do zębów i słuchawki prysznicowe są siedliskiem bakteriofagów, które są zupełnie inne niż te, które dotychczas widzieliśmy. Nie tylko znaleźliśmy różne bakteriofagi na szczoteczkach do zębów i słuchawkach prysznicowych, ale też różne bakteriofagi na każdej szczoteczce i każdej słuchawce prysznicowej. Ta różnorodność jest ogromna i nie wynika z niczego specyficznego dla szczoteczek czy słuchawek prysznicowych. Po prostu istnieje tak wiele bakteriofagów, które czekają na odkrycie podsumowuje Hartmann.

