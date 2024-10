Ozempic czy zdrowa dieta? Badanie pokazuje, co częściej wybieramy

W grupie osób potencjalnie zainteresowanych utratą wagi, 73 proc. nie zgodziło się z wzięciem leków zamiast zmiany diety. Natomiast niewielka większość, tj. 57 proc. ankietowanych stwierdziła, że rozważyłaby przejście na dietę roślinną, przynajmniej na krótki czas, jeśli przyniosłoby to znaczną utratę wagi.

Nowe wyniki nie oznaczają, że Amerykanie nie chcą schudnąć, raczej większość wolałaby zmienić swoje nawyki żywieniowe, niż przyjmować leki w formie zastrzyków stwierdził dr Neal Barnard, prezes Physicians Committee, w oświadczeniu wydanym przez organizację.

Wysoka cena i dokuczliwe skutki uboczne

Inne badania wskazują, że wiele osób stosujących te leki nie kontynuuje ich przyjmowania przez dłuższy czas. Z jednego wynikało, że jedynie 40 proc. rozpoczynających stosowanie trwa w tym przez co najmniej rok. Z czego to wynika? Powodów może być kilka, ale zdaniem badaczy niechęć do długotrwałego stosowania tego rodzaju leków może wynikać z częstych skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, jak biegunka czy wymioty.

Nie można jednak bagatelizować również wpływu wysokiej ceny, bo Ozempic w dużej części przypadków nie jest refundowany. Niedawne dane ankietowe z innych badań sugerują, że około 12 proc. Amerykanów przyjmowało już leki GLP-1 i ok. połowa z nich (54 proc.) zgłaszała trudności z ich finansowaniem.

I nie są to zdaniem naukowców dobre wieści, bo chociaż leki te nie są odpowiednie dla wszystkich, ich szerokie stosowanie może przyczyniać się do zmniejszenia wskaźników otyłości, jednego z największych problemów współczesnego zdrowia publicznego.