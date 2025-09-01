Koniec limitu płynów w bagażu podręcznym. Które polskie lotniska go wprowadzą?

Dzięki nowelizacji przepisów w Unii Europejskiej lotniska, na których zainstalowane są specjalistyczne skanery CT typu C3, mogą starać się o pozwolenie na zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym. Skanery te wykorzystują tomografię komputerową, aby tworzyć trójwymiarowy obraz zawartości bagażu.

Nowy system poprawia szybkość przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa, a pasażerowie nie muszą nawet otwierać toreb ani plecaków. Ta technologia jest już zainstalowana i działa na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, jednak do zniesienia limitu płynów krakowskie lotnisko potrzebuje dopiąć ostatnie formalności.

Skanery C3 mają już także lotniska w Lublinie i Poznaniu-Ławicy, a przymierzają się do ich wdrożenia lotniska w Warszawie, Katowicach-Pyrzowicach i Rzeszowie-Jesionce. Choć to najprawdopodobniej Kraków Airport jako pierwszy w Polsce zniesie limit płynów (a w rzeczywistości podniesie go ze 100 ml do 2 l, co jest powszechną praktyką), to poznańskie lotnisko również jest już całkiem blisko tej przełomowej zmiany. Co już wiadomo?

Kiedy zniesienie limitu płynów na lotnisku Poznań-Ławica?

Odpowiednie skanery CT typu C3 to dopiero warunek wstępny do zniesienia limitu płynów na lotnisku. Musi ono następnie przejść przez ustalone procedury. A w jakiej sytuacji jest obecnie Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego? Zasięgnęliśmy informacji u samego źródła. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Lotnisko w Poznaniu jest wyposażone w sześć skanerów do bagażu podręcznego, których działanie opiera się na technologii tomografii komputerowej (CT). Tylko takie skanery, ze zaktualizowanym oprogramowaniem, umożliwią pasażerom przewożenie w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach do dwóch litrów. Trwa proces uzgodnień zaktualizowanych procedur kontroli bezpieczeństwa z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dopiero po pozytywnej decyzji prezesa ULC będziemy mieli możliwość udostępnienia pasażerom nowej funkcjonalności.

Nie jest do końca jasne, ile te procedury mogą potrwać, ale wygląda na to, że dla lotniska Poznań-Ławica to już czysta formalność. Gdy ta zmiana wejdzie w życie, poznańskie lotnisko dołączy do (zapewne już) krakowskiego, a także do paru innych europejskich, które zniosły ten limit, wliczając w to lotniska w Wilnie i Kownie, Bolonii, Mediolanie, Turynie i Rzymie oraz w Birmingham i Edynburg.

