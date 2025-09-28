Chiny pracują nad myśliwcem kolejnej (6.) generacji. Pierwsze przecieki w postaci zdjęć samolotu J-50 przedostały się do sieci kilka miesięcy temu. Były to jednak fotografie kiepskiej jakości, na których nie było widać zbyt wiele. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe obrazy. Tym razem pochodzące z pasa startowego.

Chiński myśliwiec 6. generacji J-50 uchwycony na zdjęciach

W tym tygodniu do sieci przedostały się dwa nowe zdjęcia, na których uwieczniono J-50 na pasie startowym. Zdjęcia są lepszej jakości i ujawniają pewne szczegóły. Można dostrzec m.in. ruchome zakończenia skrzydeł. Ma to na celu zwiększenie sterowności samolotu.

Następnie mamy płaskie dysze silników o wektorowym ciągu w dwóch kierunkach. Nie jest to nowe rozwiązanie, bo znane m.in. z amerykańskiego F-22. Tego typu konstrukcja powinna wpłynąć na zmniejszenie wykrywalności maszyny przez radary oraz w podczerwieni, co związane jest ze zmniejszeniem sygnatury cieplnej.

Rozwiń

Chińczycy w swoim myśliwcu 6. generacji zastosowali również rozwiązanie znane z maszyn F-35, których pierwsze egzemplarze do Polski mają dotrzeć w drugim kwartale 2026 r. Mowa o powietrznym wlocie powietrza bez ruchomych części. Państwo Środka sięgnęło po taką technologię już wcześniej i znamy ją m.in. z samolotów J-20 oraz J-35.

Chiński samolot J-50 ma zapewnić duży zasięg

Sama maszyna jest dosyć spora, a więc można przypuszczać, że zaoferuje większy zasięg. Ponadto wprawne oko dostrzeże wlot paliwa obok kabiny pilota, a więc nowy myśliwiec zapewne umożliwi tankowanie w powietrzu, co jeszcze wydłuży jego możliwości podczas lotu.

Chiński myśliwiec skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Obecnie Państwo Środka testuje prototypy maszyny, których celem jest sprawdzenie w akcji konstrukcji oraz wykorzystanych technologii. Wiemy, że jest to samolot klasy stealth, czyli o obniżonej wykrywalności. Pewne szczegóły wskazują również na wielozadaniowe zastosowania modelu J-50. Zapewne będzie on używany w przyszłości w różnych misjach.

Pierwsze zdjęcia ukazujące J-50 w akcji ujrzały światło dzienne pod koniec 2024 r. Wtedy chiński myśliwiec 6. generacji udało się sfotografować w powietrzu w trakcie przelotu nad miastem. Państwo Środka wierzy, że tego typu samolot pozwoli mu dotrzymać kroku zaawansowanym projektom inżynieryjnym Amerykanów.

Stany Zjednoczone potwierdziły ostatnio, że uruchomiły produkcję własnego myśliwca 6. generacji - F-47, czyli następcy legendarnego F-22 Raptor. Pierwszy lot maszyny ma odbyć się do 2028 r.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News