Nagranie, o którym mowa pokazuje przelot myśliwca J-20 tuż nad głową nagrywających. Uwagę od razu przykuwa liczba aż ośmiu rakiet podwieszonych parami na czterech pylonach pod skrzydłami . Wszystkie z nich to najprawdopodobniej PL-15, pociski rakietowe powietrze-powietrze o zasięgu do 200 kilometrów.

Oznacza to, że widziany na nagraniu J-20 leciał w "beast mode" (pol. tryb bestii) – popularne amerykańskie określenie na konfigurację samolotu bojowego, w której przenosi jak największy dla siebie ładunek uzbrojenia. To pokazuje też kierunek Chińczyków w modernizacji swoich myśliwców do ewentualnej walki w rejonie Pacyfiku.