Niski przelot F-16 na Ukrainie

F-16 na Ukrainie pojawiły się w sierpniu 2024 roku. Od tamtego momentu są intensywnie wykorzystywane do walk z Rosjanami. W internecie co jakiś czas możemy zobaczyć nagrania pokazujące te samoloty na misjach. Jednak najnowsze przebija wszystkie, jakie do tej pory pojawiły się publicznie.

Możemy na nim zobaczyć naprawdę niski przelot samolotu F-16AM tuż nad dachami domów. Dzięki temu można się przyjrzeć maszynie i zauważyć, że przenosi ona niezwykle duży ładunek bojowy, posiadając praktycznie zapełniony każdy pylon. Maszyna na pewno była na misji bojowej i możliwe, że to bardzo blisko frontu.

Rozwiń

Co przenosi ukraiński F-16?

Stopklatki, na których możemy zobaczyć ukraińskiego F-16, są w dość słabej jakości, jednak i tak możemy dostrzec na nich zabójczą broń przeciwlotniczą – AIM-120 AMMRAM. To rakiety średniego zasięgu, które na samolocie możemy zobaczyć na punktach podczepień na samych końcówkach obu skrzydeł. Część komentatorów twierdzi, że widoczny samolot przenosi także pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9.

Kanał OSINTtechnical zajmujący się analizą sprzętu wojskowego dostarczonego na Ukrainę wskazuje dość ciekawy szczegół. Według niego widoczny F-16AM może przenosić aż 8 bomb szybujących GBU-39 SDB, które mają donośność ok. 74 kilometrów. Świadczyłoby to, że ten F-16 miał za zadanie bezpośrednie uderzenie na rosyjskie pozycje. Jest to o tyle zaskakujące, że według dostępnych informacji F-16 są używane przez Ukraińców głównie z dala od bezpośrednich starć i mają służyć w szczególności do obrony nieba przed wystrzelonymi pociskami rakietowymi i dronami. Użycie teraz F-16 do ataków na cele naziemne i to z takim ładunkiem może sugerować, że stan ukraińskiego lotnictwa wymaga korzystania z tych cennych maszyn, nawet w bardziej niebezpiecznych misjach bliżej frontu. Możliwe też, że Ukraińcy sami chcą korzystać z pełni możliwości zachodniego samolotu.

Podwieszone bomby GBU-39 SDB MASTER SGT. LANCE CHEUNG Wikimedia Commons

Warto dodać, że na pewno widoczny na filmie F-16AM posiada zasobnik walki elektronicznej AN/ALQ-131 ECM bezpośrednio pod kadłubem. Jego zadaniem jest zagłuszać wrogie efektory naprowadzane radarowo i na podczerwień. Stanowi jeden z podstawowych systemów obrony ukraińskich F-16. Dodatkowo samolot ma podczepione dwa zewnętrzne zbiorniki paliwowe dla dłuższego prowadzenia misji, lub aby ewentualnie dalej dolecieć, jeśli faktycznie był wykorzystany do operacji przyfrontowych.

Ile F-16 ma Ukraina i w jakich wersjach

Widziany na nagraniu F-16AM to najprawdopodobniej eks-duńska maszyna. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że na Ukrainę przyleciały także F-16, które wcześniej służyły w siłach powietrznych Holandii. Łącznie Ukraina ma zapewnione ponad 70 samolotów F-16 z Danii, Holandii, Norwegii oraz Belgii. Dokładna liczba tych maszyn, jaka aktualnie znajduje się na Ukrainie, nie jest znana.

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny z pierwszej seryjnej wersji myśliwca, które otrzymały tzw. Mid Life Update w latach 90. Jest to modernizacja, która miała na celu przedłużenie cyklu życia starzejących się F-16. Jednym z jej najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC), który był kluczem do zwiększenia możliwości samolotów i zestrojenia ich z nowymi czujnikami i uzbrojeniem. Wprowadzał także ulepszony interfejs z nowymi wyświetlaczami i wspomaganie dla pilota. Ten w zmodernizowanych F-16AM ma do dyspozycji także radar AN/APG-66(V)2. Umożliwia on tryb śledzenia podczas skanowania do dziesięciu celów. Przy tym F-16AM po Mid Life Update mają o 25 proc. poprawiony zasięg wykrywania i śledzenia obiektów względem samolotów F-16A.

Myśliwiec F-16 w siłach powietrznych Ukrainy @front_ukrainian Twitter

Ich węch ratuje życie. Szkolenie psów lawinowych AFP