Mirage-2000F dla Ukraińców posiadają bardzo specjalistyczne modyfikacje. We francuskich siłach powietrznych te samoloty służą stricte do operacji zwalczania wrogich samolotów. Ulepszenia dla Ukraińców zmieniły jednak te maszyny do misji wsparcia bezpośredniego, dodając także nowe narzędzia walki elektronicznej. Z modyfikacjami Mirage dla Ukraińców mogą przenosić francuskie bomby szybujące AASM Hammer lub pociski SCALP-EG . Mogą więc wzmocnić flotę samolotów Ukraińców, zrzucających ładunki dalekiego zasięgu, odciążając przy tym np. dostarczone wcześniej F-16 AM/BM.

Mirage 2000-5F są wyposażone w radary RDY-2 posiadające funkcję look down/shoot down, co znacznie usprawnia atakowanie celów pod samym samolotem. Jako maszyny wykorzystywane przez Francuzów do misji powietrze-powietrze, Mirage 2000-5F są wyposażone w dwa stałe działka DEFA 554 kalibru 30 mm. Do tego mogą przenosić zestaw wielu francuskich pocisków powietrze-powietrze jak R530, R550 Magic czy MICA.