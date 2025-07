Linie lotnicze KLM testują od 1 lipca nowy typ biletu "basic". Pasażerowie korzystający z tej oferty nie mają prawa do tradycyjnego bagażu podręcznego o wymiarach 55 x 35 x 25 cm.

Eksperyment obejmuje obecnie wybrane trasy z Amsterdamu i Paryża do miast takich jak Ateny, Dublin, Florencja, Helsinki czy Wiedeń.

KLM argumentuje, że nowa taryfa ma ograniczyć nadmierny bagaż podręczny, który powoduje opóźnienia i konflikty z załogą. Według przewoźnika to tylko próba, a nie oficjalna zmiana polityki.

Krytycznie do sprawy odniósł się już holenderski Związek Konsumentów (Consumentenbond). Ostrzega on, że nowe zasady są mylące i mogą naruszać wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. Wówczas TSUE orzekł, że bilet lotniczy powinien obejmować "rozsądną ilość bagażu podręcznego".

Zdaniem organizacji nowa polityka KLM to "ordynarny model zarobkowy". Związek Konsumentów podkreśla, że same bilety są, średnio, tańsze o 8 euro, a koszt zabrania bagażu podręcznego wynosi średnio 28 euro, a zatem oznacza to wyższy koszt całkowity dla pasażera.