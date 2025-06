Zespół kierowany przez dra Valentina Goutaudiera opracował szczegółową mapę odpowiedzi immunologicznej człowieka na przeszczepiony świński narząd. Z pomocą nowoczesnych technik obrazowania molekularnego i analizy bioinformatycznej udało się dokładnie określić, które komórki i mechanizmy odpowiadają za uruchomienie procesu odrzutu. To odkrycie może otworzyć drogę do rutynowego wykorzystania świńskich narządów jako alternatywy dla ludzkich dawców.

Największym zaskoczeniem było odkrycie, że komórki odpornościowe człowieka - głównie makrofagi i komórki mieloidalne - przenikały do wszystkich części przeszczepionego świńskiego filtra nerkowego. Ich obecność była widoczna już we wczesnych fazach po przeszczepie, jeszcze zanim pojawiły się widoczne objawy odrzutu.

Dzięki tej metodzie zidentyfikowano również tzw. okno terapeutyczne, moment, w którym należy rozpocząć leczenie immunosupresyjne, aby było najbardziej skuteczne. Co istotne, odrzut zaczyna się znacznie wcześniej niż się objawia, więc prewencja musi wyprzedzać symptomy.

W kolejnych etapach badań naukowcy planują optymalizować terapie immunosupresyjne, dopasowując je do indywidualnych reakcji pacjentów. Jednocześnie mogą zajść zmiany w modyfikacjach genetycznych samych świńskich dawców, by lepiej "pasowały" do ludzkiego układu odpornościowego.