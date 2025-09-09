Drugie polskie lotnisko znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Co się zmienia na lotnisku w Poznaniu?

Do tej pory na Ławicy obowiązywały reguły znane z innych lotnisk - pojemność pojedynczego opakowania na płyny w bagażu podręcznym była ograniczona do 100 mililitrów, a łączna objętość przewożonych w ten sposób płynów nie mogła przekraczać jednego litra.

Od wtorku pasażerowie rozpoczynający podróż na lotnisku w Poznaniu mogą bez przeszkód zabrać do samolotu wodę, napoje, kosmetyki czy inne płyny w opakowaniach nawet dwulitrowych. To z pewnością ułatwia pakowanie bagażu i podróż.

Na dodatek, przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa, butelek czy pojemników z płynami nie trzeba też wyciągać z bagażu podręcznego. Nowa funkcjonalność na razie zostanie uruchomiona na części z działających linii do kontroli bagażu.

Dopuszczenie przewozu płynów w pojemnikach większych niż 100 mililitrów jest na razie wyjątkiem na lotniczej mapie Europy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy wśród liderów zmian

Teraz, dzięki zastosowaniu na poznańskim lotnisku najnowocześniejszych skanerów CT opartych na technologii tomografii komputerowej, możliwe jest dokładne sprawdzenie przewożonych płynów, żeli czy aerozoli.

Działające w Poznaniu od kwietnia skanery firmy Smiths Detection zostały kupione z funduszy unijnych. Są wyposażone w najnowsze, certyfikowane oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest dopuszczenie przewożenia w bagażu podręcznym płynów w zwiększonej objętości.

Wciąż pozostają w mocy ogólne zasady dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych. W bagażu podręcznym nadal nie można przewozić płynów łatwopalnych czy potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu.

Warto też pamiętać, by sprawdzić jakie limity płynów w bagażu podręcznym obowiązują na lotnisku, z którego wracać będziemy do Poznania.

Które lotniska w Polsce zniosły limit płynów?

Lotnisko w Poznaniu jest drugim lotniskiem w Polsce, które znosi limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.

Wcześniej, bo tydzień temu, podobne rozwiązanie wprowadziło krakowskie lotnisko w Balicach.

Jest to możliwe po lipcowej decyzji Komisji Europejskiej, która zgodziła się na zniesienie limitu 100 ml na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT.

I choć takie skanery posiada jeszcze lotnisko w Lublinie, to na ten moment nie może liczyć na zniesienie limitów. Powód? Urządzenia pochodzą od chińskiego producenta i nie spełniają unijnych wymogów do uzyskania certyfikatu.

