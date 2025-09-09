Drugie polskie lotnisko znosi limit płynów w bagażu podręcznym

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Port Lotniczy Poznań-Ławica wprowadza ułatwienie dla pasażerów. Od wtorku (9 września) mogą oni przewozić płyny, żele i aerozole w opakowaniach o pojemności do dwóch litrów. To drugie lotnisko w Polsce, na którym nie trzeba mieć płynów w butelkach o pojemności 100 ml. Od tygodnia podobne rozwiązanie działa w Krakowie-Balicach.

W Poznaniu i Krakowie nie trzeba już pakować płynów do małych woreczków.
W Poznaniu i Krakowie nie trzeba już pakować płynów do małych woreczków.chalabala123RF/PICSEL

Co się zmienia na lotnisku w Poznaniu?

Do tej pory na Ławicy obowiązywały reguły znane z innych lotnisk - pojemność pojedynczego opakowania na płyny w bagażu podręcznym była ograniczona do 100 mililitrów, a łączna objętość przewożonych w ten sposób płynów nie mogła przekraczać jednego litra.

Od wtorku pasażerowie rozpoczynający podróż na lotnisku w Poznaniu mogą bez przeszkód zabrać do samolotu wodę, napoje, kosmetyki czy inne płyny w opakowaniach nawet dwulitrowych. To z pewnością ułatwia pakowanie bagażu i podróż.

Na dodatek, przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa, butelek czy pojemników z płynami nie trzeba też wyciągać z bagażu podręcznego. Nowa funkcjonalność na razie zostanie uruchomiona na części z działających linii do kontroli bagażu.

Dopuszczenie przewozu płynów w pojemnikach większych niż 100 mililitrów jest na razie wyjątkiem na lotniczej mapie Europy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy wśród liderów zmian
mówi Grzegorz Bykowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Teraz, dzięki zastosowaniu na poznańskim lotnisku najnowocześniejszych skanerów CT opartych na technologii tomografii komputerowej, możliwe jest dokładne sprawdzenie przewożonych płynów, żeli czy aerozoli.

Działające w Poznaniu od kwietnia skanery firmy Smiths Detection zostały kupione z funduszy unijnych. Są wyposażone w najnowsze, certyfikowane oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest dopuszczenie przewożenia w bagażu podręcznym płynów w zwiększonej objętości.

Wciąż pozostają w mocy ogólne zasady dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych. W bagażu podręcznym nadal nie można przewozić płynów łatwopalnych czy potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu.

Warto też pamiętać, by sprawdzić jakie limity płynów w bagażu podręcznym obowiązują na lotnisku, z którego wracać będziemy do Poznania. 

Które lotniska w Polsce zniosły limit płynów?

Lotnisko w Poznaniu jest drugim lotniskiem w Polsce, które znosi limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.
Wcześniej, bo tydzień temu, podobne rozwiązanie wprowadziło krakowskie lotnisko w Balicach.

Jest to możliwe po lipcowej decyzji Komisji Europejskiej, która zgodziła się na zniesienie limitu 100 ml na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT.

I choć takie skanery posiada jeszcze lotnisko w Lublinie, to na ten moment nie może liczyć na zniesienie limitów. Powód? Urządzenia pochodzą od chińskiego producenta i nie spełniają unijnych wymogów do uzyskania certyfikatu.

