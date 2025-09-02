Lotnisko w Krakowie znosi limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym

9 lipca Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 ml na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają m.in. przewożenie płynów w opakowaniach nawet do 2 litrów.

Lotnisko w Krakowie testowało tę technologię od wielu miesięcy i właśnie ogłosiło, że od 3 września pasażerowie odlatujący z Balic nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym.

Pierwszy skaner uruchomiliśmy testowo przed długim weekendem majowym. Mimo obowiązujących jeszcze wtedy formalnie limitów, sam fakt, że pasażerowie nie musieli z bagażu podręcznego wyjmować elektroniki oraz małych butelek z płynami był dużym udogodnieniem i już wtedy przyspieszył samą kontrolę bezpieczeństwa.

Lotnisko szacuje, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o blisko 30 procent. Dzięki temu przy dużej liczbie pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę w Krakowie, dla większości z nich nie przekracza 10 minut.

Dzięki wdrożeniu skanerów CT kontrola bezpieczeństwa staje się szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawnia pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego.

Dla pracowników to przede wszystkim inna technologia obrazów analizowanych bagaży oraz szereg dodatkowych funkcji. Skanery CT tworzą trójwymiarowy obraz bagażu i umożliwiają jego "cyfrowe rozpakowanie".

Bez limitu płynów w bagażu. Jakie zmiany czekają pasażerów?

Nowe rozwiązania sprawią, że podróż stanie się bardziej komfortowa i mniej stresująca. To także ogromne ułatwienie dla rodzin z dziećmi (które muszą przewieźć mleko czy soczki) oraz osób podróżujących służbowo, które często zabierają ze sobą jedynie bagaż podręczny, a potrzebują przewieźć np. kosmetyki w standardowych opakowaniach.

Teraz pasażerowie będą mogli przewieźć większe butelki i opakowania płynów w bagażu podręcznym - nawet do 2 litrów.

Nie muszą też wyjmować płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.

Ograniczenia związane z przewozem płynów - przez lata najbardziej uciążliwe dla pasażerów - przejdą na krakowskim lotnisku do historii. Wciąż jednak tymczasowo zostaną pozostawione 3 punkty kontroli wyposażone w starsze skanery, na których limit będzie wciąż obowiązywał, ale będą one uruchamiane jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Kolejne lotnisko ma skanery i czeka na wprowadzenie zmian

Podobne rozwiązanie wkrótce może być uruchomione także w na lotnisku Ławica w Poznaniu. Jest ono obecnie wyposażone w 6 skanerów CT.

Obecnie trwają uzgodnienia w Urzędem Lotnictwa Cywilnego - poinformowało nas biuro prasowe lotniska.

