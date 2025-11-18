Spis treści: Air fryer, czyli frytkownica beztłuszczowa - co to za sprzęt? Jak działa air fryer? Air fryer już w kuchni. Co można w nim zrobić? Ile kosztuje air fryer?

Przed nami Black Friday, który jak co roku wypada w ostatni piątek listopada, czyli 28 listopada. Wiele osób wykorzystuje ten dzień, aby kupić przydatne sprzęty po okazyjnych cenach. Z tego powodu sprawdzamy, czym jest popularny w ostatnim czasie air fryer - czy warto go kupić? W jakich sytuacjach może się sprawdzić?

Air fryer, czyli frytkownica beztłuszczowa - co to za sprzęt?

Jak sama nazwa mówi frytkownica beztłuszczowa to urządzenie, które pozwala na smażenie bez życia tłuszczu. Do tego procesu wykorzystuje gorące powietrze, dzięki któremu możliwe jest równomierne opiekanie i uzyskanie chrupkości bez dodatku kalorycznego tłuszczu.

Zaletą air fryera jest jego kompaktowość. To sprzęt, który kształtem może przypominać walec lub sześcian - niektórym jego wygląd może się kojarzyć z multicookerem, ze względu na obudowę odporną na wysokie temperatury i system sterowania. W różnych modelach znajdziemy pokrętła, przyciski albo panele z wyświetlaczem LCD bądź LED, które pozwolą na wybranie odpowiednich ustawień. Zajmuje stosunkowo niewiele miejsca w kuchni i może skutecznie uprościć nam gotowanie.

W komorze znajdującej się wewnątrz frytkownicy odbywa się proces podgrzewania i przygotowywania potraw. W zależności od modelu urządzenie może być wyposażone w różne akcesoria, takie jak pojedyncze lub podwójne kosze, tacki ociekowe, ruszty czy pojemniki do pieczenia. W bardziej zaawansowanych wersjach znajdziemy również dodatki typu rożen do kurczaka, blachę do pizzy czy formy do ciast. Dzięki temu frytkownica pozwala nie tylko na przygotowanie klasycznych frytek, ale także na pieczenie, grillowanie oraz opiekanie wielu innych dań.

Jak działa air fryer?

Mechanizm działania air fryera opiera się na szybkim cyrkulowaniu gorącego powietrza, dzięki czemu potrawy wyglądają i smakują jak smażone, ale bez konieczności używania dużej ilości tłuszczu. W centralnej części urządzenia znajduje się grzałka, która nagrzewa powietrze zwykle do 150-200°C. Tuż obok pracuje wentylator, który rozpędza gorące powietrze i równomiernie owiewa nim jedzenie. Dzięki temu ciepło dociera do każdej strony potrawy, co pozwala uzyskać złocistą, chrupiącą skórkę.

Proces przygotowania posiłku odbywa się w zamkniętej komorze, dlatego air fryer nagrzewa jedzenie szybciej niż klasyczny piekarnik konwekcyjny. Mniejsza przestrzeń i intensywna cyrkulacja powietrza sprawiają, że czas obróbki znacząco się skraca, a jednocześnie potrawy nie tracą swojej wilgotności.

Wiele modeli oferuje też dodatkowe udogodnienia, takie jak regulacja siły nawiewu, dzięki czemu można lepiej dopasować działanie urządzenia do konkretnego dania - od delikatnych warzyw po solidne porcje mięsa. Choć teoretycznie nie trzeba dodawać tłuszczu, niektórzy stosują spray olejowy, aby uzyskać jeszcze bardziej chrupiący efekt, szczególnie przy frytkach czy panierowanych kąskach.

Air fryer już w kuchni. Co można w nim zrobić?

Air fryer, kiedy już zagości w kuchni, szybko staje się jednym z najbardziej wszechstronnych sprzętów, jakie można mieć pod ręką. Możliwości są naprawdę szerokie - od klasycznych, złocistych frytek, przez chrupiące skrzydełka, warzywa i domowe nuggetsy, aż po pieczone ziemniaki czy mini pizze. Urządzenie świetnie radzi sobie także z potrawami, które normalnie wymagałyby smażenia na głębokim tłuszczu, dzięki czemu można je przygotować znacznie lżej. Wiele osób wykorzystuje air fryera również do odgrzewania jedzenia, bo nadaje potrawom świeżej chrupkości, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by włożyć do niego rybę, grillowane warzywa, a nawet upiec niewielkie ciasto czy muffiny. W praktyce air fryer sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz szybkiego, równomiernego i zdrowszego sposobu przygotowania posiłku - i to bez większego wysiłku.

W porównaniu do klasycznego piekarnika air fryer nagrzewa się bardzo szybko, przez co proces przygotowania posiłków jest szybszy i bardziej oszczędny. Dodatkowo tacki i kosze, znajdujące się w komorze można prosto i szybko wyczyścić - mycie nie będzie stanowić problemu. Niestety minusem może być to, że większość frytkownic dostępnych w sklepach jest stosunkowo mała. Z tego powodu rozwiązanie to może nie sprawdzić się w przypadku przygotowywania jedzenia dla większej ilości osób. Jest to także sprzęt, który należy do hałaśliwych - osoby, szukające dyskretnych i cichych rozwiązań mogą nie być z tego zadowolone.

Ile kosztuje air fryer?

Air fryer to rozwiązanie, które doceni wiele osób. Nie jest jednak dla każdego. Na pewną jedną z zalet jest jego cena. Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli - najtańsze dostaniemy już od 200 zł. Droższe modele z większą ilością funkcji czy z większą komorą mogą kosztować ok. 400-850 zł. Jednak przez zbliżający się Black Friday ceny mogą spaść - to będzie dobry moment na zakup sprzętu.

Źródło: euro.com.pl, fabrykasily.pl, komputronik.pl

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press