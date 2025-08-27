Cała prawda o mikrofalówce. To ukryte zagrożenie w kuchni

Jeśli dawno nie dezynfekowaliście swoich kuchenek mikrofalowych, to teraz warto to przemyśleć.

Naukowcy przeanalizowali 30 kuchenek mikrofalowych i odkryli w nich 750 różnych gatunków bakterii, w tym typowych raczej dla toalety niż jedzenia.

Co ciekawe, nie we wszystkich kuchenkach mikrofalowych żyją te same typy mikrobiomów. Okazuje się, że urządzenia przejmują niektóre mikroskopijne cechy otaczającego obszaru.

Dla przykładu kuchenki mikrofalowe stosowane w pomieszczeniach wspólnych lub kuchniach w pojedynczych domach zawierają bakterie inne i mniej zróżnicowane niż kuchenki mikrofalowe znajdujące się w laboratoriach.

- Niektóre gatunki rodzajów występujące w domowych kuchenkach mikrofalowych, takie jak Klebsiella, Enterococcus i Aeromonas, mogą stanowić ryzyko dla zdrowia ludzkiego - podsumował Daniel Torrent, badacz z Darwin Bioprospecting Excellence SL.

Co żyje w twojej mikrofalówce?

Na przykład Klebsiella to bakteria zwykle występująca w ludzkich odchodach, która może powodować zapalenie płuc i infekcje krwi u ludzi, a do tego "staje się coraz bardziej oporna na antybiotyki".

Enterococcus są elementem naturalnej flory bakteryjnej naszego organizmu, ale kiedy nasza odporność jest osłabiona i zaczyna być zbyt wiele takich bakterii, wówczas mogą powodować zakażenia cewki moczowej, pęcherza moczowego, dróg rodnych, zapalenia nerek, czy gruczołu krokowego u mężczyzn. Po przedostaniu się do krwiobiegu - podobnie jak wiele innych bakterii, wywołać posocznicę oraz zakażenia wielu narządów.

Większość z 14 opisanych gatunków Aeromonas została powiązana z chorobami człowieka, a wywołują głównie zapalenie żołądka i jelit oraz zakażenia ran, z bakteriemią lub bez. W najcięższej postaci mogą powodować martwicze zapalenie powięzi, które zagraża życiu i czasem wymaga nawet amputacji.

Mikrofale nie zabijają bakterii w kuchence

I chociaż wydaje się to sprzeczne z logiką, że jakiekolwiek bakterie są w stanie przetrwać promieniowanie w kuchence mikrofalowej, to należy pamiętać, że mikrofale są formą promieniowania niejonizującego.

To oznacza, że brakuje im energii do zmiany komórek i atomów, a poziomy promieniowania występujące w kuchence mikrofalowej na dodatek nie mogą być niebezpieczne dla ludzi.

Zdaniem amerykańskiej Agencji Żywności i Leków umieszczanie żywności w kuchence mikrofalowej na odpowiednio długi czas zabija drobnoustroje, ale jest to spowodowane wytwarzanym ciepłem, a nie samym promieniowaniem.

Naukowcy przestrzegają też przed paniką, podkreślając, że populacja drobnoustrojów występująca w kuchenkach mikrofalowych nie stwarza większego ryzyka niż pozostałe powierzchnie kuchenne i raczej należy po prostu pamiętać, by regularnie je dezynfekować.

