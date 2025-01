Ręczników używamy na co dzień. Do ciała po kąpieli, do włosów, rąk. Wielu domach oprócz łazienki, niewielki ręczniki do rąk znajdują się także w kuchni. Choć z zewnątrz mogą wydawać się puszyste i czyste, w rzeczywistości są siedliskiem milionów drobnoustrojów. Badania wskazują, że mogą szybko zostać zanieczyszczone bakteriami występującymi na ludzkiej skórze, ale także tymi znajdującymi się w naszych jelitach.

Nawet po umyciu się, nasze ciała nie są w pełni wolne od bakterii, więc gdy wycieramy się, część mikrobów zostaje przeniesiona na nasz ręcznik. Ale to nie jedyne źródło. Osadzają się na nich także obecne w powietrzu grzyby i inne bakterie. Co więcej, część bakterii może nawet pochodzić z wody, której użyliśmy do prania ręczników. Choć stacje wodociągowe stosują naświetlanie promieniami UV w celu dezynfekcji wody i zabezpieczają ją niewielkimi ilościami chloru, to tak naprawdę gdy trafia ona do sieci, może zostać zanieczyszczona na wiele różnych sposobów.

Jednym z większych zanieczyszczeń ręczników jest toaleta. Przy każdym spuszczaniu wody niewidoczne dla nas kropelki unoszą się wraz z bakteriami i osadzają na powierzchni łazienki, w tym także na ręcznikach. I choć brzmi to co najmniej obrzydliwie, zostawiając swój ręcznik do wyschnięcia w łazience z toaletą, stajemy się „szczęśliwymi” posiadaczami wszystkich bakterii, włącznie z drobinkami odchodów swojej rodziny (tak, szczoteczki do zębów warto chować w zamykanej szafce). Już po krótkim czasie używania nowych ręczników możemy zauważyć, jak obecne mikroby zmieniają ich wygląd, doprowadzając do matowienia tkaniny.

Ale nie żyjemy i nigdy nie żyliśmy w sterylnie czystym środowisku, nasze organizmy do pewnego stopnia są w stanie poradzić sobie z obecnością zanieczyszczeń, w tym tych biologicznych. W przypadku ręczników, im dłużej ich używamy, tym więcej bakterii i wirusów zbiera się na ich powierzchni. Jak często powinniśmy je prać?

Ręczniki najlepiej suszyć na dworze w świetle słonecznym 123RF/PICSEL

Jak często prać ręczniki?

Przeprowadzone badania pokazały, że większość osób pierze ręczniki raz w tygodniu. Jednak jedna trzecia ze 100 osób deklarowała, że robi to raz w miesiącu. Nieliczni przyznali, że ręczniki wymieniają tylko raz w roku.

Według BBC, które powołuje się na prof. biologii Elizabeth Scott z Uniwersytetu Simmonsa w Bostonie w USA, ręczniki warto prać raz w tygodniu, choć trudno w tym przypadku wyznaczyć jakąś konkretną regułę. W niektórych przypadkach choroby wymuszają robienie prania codziennie. Ekspertka nazywa to ukierunkowaną higieną, tj. radzeniem sobie z ryzykiem, w miarę jego występowania.

Oprócz częstości prania warto skupić się także na innych kwestiach, takich jak temperatura prania czy detergenty. Ręczniki wymagają cieplejszej wody (40-60 st. C), dłuższych programów, często z dodatkiem detergentów antybakteryjnych. Jeśli zaś chcemy je wysuszyć, nie powinniśmy tego robić w łazience z toaletą. Jedno z badań przeprowadzonych w Indiach wykazało, że suszenie ich na dworze w świetle słonecznym jest skuteczną metodą w zmniejszeniu obciążenia bakteryjnego i grzybiczego.

Tak czy inaczej, zachowanie higieny to proces składający się z wielu małych elementów całej rodziny w ciągu dnia. Każde działanie sprawia, że możemy być bardziej lub mniej narażeni na negatywne skutki obecności bakterii, wirusów i grzybów w naszym domu.

Źródło: BBC

Humanoidalne roboty lekarstwem na samotność? © 2025 Associated Press