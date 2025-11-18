X (dawniej Twitter) to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie. Wielu użytkowników nie wyobraża sobie nie tylko dnia, ale nawet jednej godziny spędzonej poza platformą. Cóż, trzeba trochę skorzystać z życia poza internetem, bo aplikacja nie działa. Trwa globalna awaria.

Globalna awaria serwisu X. Co nie działa?

Obecnie trwa globalna awaria platformy X, która uniemożliwia normalne korzystanie z popularnej aplikacji. Nie działa strona i nie da się umieszczać nowych wpisów. To sprawia, że użytkownicy szukający dostępu do najświeższych informacji ze świata w ten sposób, zostali tymczasowo pozbawieni takiej możliwości.

Zgłoszenia związane z nieprawidłowościami w platformie X napływają z całego świata, a więc mamy tutaj do czynienia z usterką w skali globalnej.

Co się stało i kiedy X wróci "do żywych"? Przyczyny awarii nie są na razie znane, ale dział zajmujący się obsługą platformy z pewnością już bada problemy i wkrótce powinniśmy poznać szczegóły. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż działanie aplikacji zostanie wznowione. Może to nastąpić w ciągu najbliższych minut, ale nie można wykluczyć, że awaria potrwa dłużej. Na przykład kilka godzin.

Kolejne awarie X

Warto dodać, że platforma X nie działa nie pierwszy raz. Niedawno doszło do innej dużej awarii, która wystąpiła w marcu. Z czasem okazało się, że przyczyną destabilizacji serwisu był atak hakerski, którego źródła zidentyfikowano w Azji.

Oczywiście przyczyna awarii mogła być inna. Czasami zawodzi człowiek i jego błąd może doprowadzić do destabilizacji oprogramowania, z którego korzystają na świecie miliony użytkowników.

