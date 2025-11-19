Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz już na początku listopada informował, że "wzdłuż wschodniej flanki NATO są rozmieszczane systemy, które zwiększą nasze zdolności wykrywania i zwalczania dronów (...) Jednocześnie prowadzimy intensywne szkolenia dla naszych żołnierzy". Jak mogliśmy przeczytać na jego X, chodziło o amerykańskie systemy antydronowe MEROPS, które dotarły już do naszego kraju.

Amerykanie szkolą nas z dronów

Dziś w końcu dostaliśmy potwierdzenie jego słów, bo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało na Facebooku post, w którym informuje o trwającym właśnie na poligonie Dąb‑Poligon pokazie zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Ma być to "ważny element szkolenia, rozwijający zdolności do działania w środowisku nasyconym technologiami bezzałogowymi".

Zajęcia prowadzą instruktorzy amerykańscy w ramach programu Eastern Sentry, który ma na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki NATO, a bierze w nich udział również dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski. Dowództwo podkreśla, że zdolności C-UAS stają się w praktyce elementem krytycznym dla bezpieczeństwa polskich sił zbrojnych, dlatego szkolenie to nie jest pojedynczym epizodem, ale częścią szerszego programu przygotowań.

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Dęba trwa pokaz zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Żołnierze realizują ćwiczenia z praktycznym wykorzystaniem systemu C-UAS (Counter Unmanned Aerial System, który umożliwia wykrywanie, identyfikację i neutralizację dronów stanowiących potencjalne zagrożenie

MEROPS. Co to za system?

System MEROPS, opracowany w Stanach Zjednoczonych i finansowany m.in. przez byłego prezesa Google LLC, Erica Schmidta, to nowoczesna odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony tanich, masowo produkowanych dronów (taktyka stosowana przez Rosję w Ukrainie). Jak wynika z oficjalnych i branżowych publikacji, jest to modułowy system C-UAS, który łączy radary, czujniki optoelektroniczne (EO/IR), algorytmy sztucznej inteligencji oraz drony przechwytujące.

Został zaprojektowany z myślą o mobilności (mieści się w tylnej części średniej wielkości pickupa) i działaniu w warunkach zakłóceń łączności i nawigacji, tzn. także wtedy, gdy sygnały GPS są zagłuszane lub łączność radiowa jest utrudniona. Jego zadaniem jest wykrywanie, klasyfikacja i neutralizacja, zarówno przez przejęcie danych i przekazanie ich do własnych jednostek, jak i poprzez drony przechwytujące. MEROPS wskazywany jest jako rozwiązanie znacznie tańsze niż myśliwce czy pociski manewrujące wysyłane do przechwytywania wrogów bezzałogowców, co w warunkach częstych i masowych ataków ma znaczenie strategiczne.

Dla naszego kraju, sąsiadującego bezpośrednio z obszarami wysokiego ryzyka, wdrożenie MEROPS to znaczący krok w kierunku modernizacji obrony powietrznej i dostosowania jej do aktualnych zagrożeń. Zwłaszcza w kontekście coraz częściej pojawiających się naruszeń przestrzeni powietrznej NATO przez wrogie bezzałogowce - tu nie chodzi już tylko o strategię odstraszania, skuteczna obrona przeciwdronowa staje się po prostu elementem koniecznym.

