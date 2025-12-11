Darmowe powiadomienia o braku prądu. Energa-Operator wprowadziła alerty
Brak prądu - planowany czy nagły - to zawsze spory problem. Niekiedy można jednak przygotować się na przerwę w dostawie energii. Klienci Energa-Operator zyskali dostęp do systemu bezpłatnych powiadomień SMS lub e-mail o awariach i przerwach w dostawie prądu. Alerty są spersonalizowane i informują o zdarzeniach powiązanych z konkretną stacją transformatorową. Jak włączyć nową opcję?
Energa-Operator z nowością dla klientów. Alerty o wyłączeniu prądu
Brak prądu i nie wiadomo co się dzieje? Można próbować znaleźć odpowiedź w sieci, ale istnieją też inne sposoby, by z wyprzedzeniem pozyskać dane o planowanych przerwach, a także o awariach zasilania. Taką darmową opcję szybkiego informowania uruchomiła właśnie Energa-Operator.
Energa-Operator S.A. należąca do Grup Energa to jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa na terenach województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, docierając do ponad 3,3 milionów klientów.
By ci wszyscy klienci mogli lepiej przygotować się na przerwy w dostawie prądu i szybko dowiedzieć o awariach zasilania, Energa-Operator uruchomiła teraz system bezpłatnych powiadomień dotyczący tych zdarzeń. Co trzeba zrobić, by skorzystać?
Brak prądu. Włącz powiadomienia SMS lub e-mail o przerwach i awariach
Klienci mogą już aktywować nową funkcję powiadomień o problemach z zasilaniem na SMS lub e-mail. Wystarczy wyrazić zgodę podczas rozmowy z konsultantem infolinii 801 404 404, a informacje będą dostarczane wybranym sposobem.
Po wyrażeniu zgody za pomocą infolinii klient będzie otrzymywał komunikaty o awariach:
- Komunikat o wyłączeniu awaryjnym,
- Komunikat o pierwszym przedłużeniu awarii,
- Komunikat o zakończeniu awarii.
Klient otrzyma też powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie prądu:
- 5 dni przed planowaną przerwą,
- 2 godziny przed rozpoczęciem pracy planowej.
Informacje o awariach i planowanych przerwach w dostawie prądu
Nowa usługa jest spersonalizowana, a powiadomienia dotyczą wskazanej stacji transformatorowej, z którą powiązani są odbiorcy i należące do nich Punkty Poboru Energii (PPE) na obszarze objętym przerwą w dostawie energii elektrycznej, podaje Energa-Operator.
Przypomnienia wysyłane są dwa razy, więc nic nie umknie uwadze, aktywacja jest bezpłatna, prosta i szybka
Alerty pozwolą na lepsze planowanie dnia ze świadomością, kiedy może zabraknąć prądu, a także szybko poinformują o awariach. Nie będzie już więc konieczności analizowania, czy filtrowania danych.