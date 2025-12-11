Energa-Operator z nowością dla klientów. Alerty o wyłączeniu prądu

Brak prądu i nie wiadomo co się dzieje? Można próbować znaleźć odpowiedź w sieci, ale istnieją też inne sposoby, by z wyprzedzeniem pozyskać dane o planowanych przerwach, a także o awariach zasilania. Taką darmową opcję szybkiego informowania uruchomiła właśnie Energa-Operator.

Energa-Operator S.A. należąca do Grup Energa to jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa na terenach województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, docierając do ponad 3,3 milionów klientów.

By ci wszyscy klienci mogli lepiej przygotować się na przerwy w dostawie prądu i szybko dowiedzieć o awariach zasilania, Energa-Operator uruchomiła teraz system bezpłatnych powiadomień dotyczący tych zdarzeń. Co trzeba zrobić, by skorzystać?

Brak prądu. Włącz powiadomienia SMS lub e-mail o przerwach i awariach

Klienci mogą już aktywować nową funkcję powiadomień o problemach z zasilaniem na SMS lub e-mail. Wystarczy wyrazić zgodę podczas rozmowy z konsultantem infolinii 801 404 404, a informacje będą dostarczane wybranym sposobem.

Po wyrażeniu zgody za pomocą infolinii klient będzie otrzymywał komunikaty o awariach:

Komunikat o wyłączeniu awaryjnym,

Komunikat o pierwszym przedłużeniu awarii,

Komunikat o zakończeniu awarii.

Klient otrzyma też powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie prądu:

5 dni przed planowaną przerwą,

2 godziny przed rozpoczęciem pracy planowej.

Energa-Operator uruchomiła system alertów o planowanych przerwach w dostawie prądu i awariach. Klienci mogą już aktywować funkcję. Energa-Operator materiały prasowe

Informacje o awariach i planowanych przerwach w dostawie prądu

Nowa usługa jest spersonalizowana, a powiadomienia dotyczą wskazanej stacji transformatorowej, z którą powiązani są odbiorcy i należące do nich Punkty Poboru Energii (PPE) na obszarze objętym przerwą w dostawie energii elektrycznej, podaje Energa-Operator.

Przypomnienia wysyłane są dwa razy, więc nic nie umknie uwadze, aktywacja jest bezpłatna, prosta i szybka

Alerty pozwolą na lepsze planowanie dnia ze świadomością, kiedy może zabraknąć prądu, a także szybko poinformują o awariach. Nie będzie już więc konieczności analizowania, czy filtrowania danych.

Od Łukasiewicza do sztucznej inteligencji. Historia energii, która zmieniła świat Content Studio