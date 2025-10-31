Spis treści: Czym się różnią taryfy prądu? Godziny tańszego prądu w dzień i w nocy Ile można zyskać na nowej taryfie?

Czym się różnią taryfy prądu?

W Polsce działa kilkuset operatorów systemu dystrybucyjnego. Najpopularniejsi z nich to ENEA, ENERGA, TARON, PGE i STOEM. Wśród oferowanych przez nich taryf dla odbiorców indywidualnych najczęściej spotyka się:

G11 (jednostrefowa) - jedna stawka za kWh przez całą dobę. To najprostsza opcja; nie ma tu "tańszych godzin";

G12 (dwustrefowa, tzw. taryfa nocna / tanie godziny) - doba dzieli się na strefę dzienną (droższą) i pozaszczytową (tańszą). W ramach tej taryfy za energię zużytą nocą lub w określonych godzinach popołudniowych płacimy mniej;

G12w (nocna + weekendowa) - wariant rozszerzony: tańsza stawka nie tylko w nocnych godzinach i pewnych godzinach dziennych, ale także przez cały weekend i dni ustawowo wolne;

G12n (niedzielna taryfa nocna) - stawka nocna obowiązuje w wybranych godzinach w dni robocze, a przez całą dobę w niedziele.

G13 (trójstrefowa) - mniej powszechna, stosowana przede wszystkim tam, gdzie odbiorca może elastycznie rozłożyć zużycie energii. W tej taryfie są trzy strefy: wysoka, średnia i niska stawka w różnych porach doby.

Wybór taryfy to balans między możliwościami przesunięcia zużycia prądu a różnicą cen między strefami. Jeśli większość energii zużywamy w godzinach "tańszych", taryfa wielostrefowa ma sens. W odwrotnej sytuacji może się okazać mniej opłacalna niż opcja G11. Zmiana taryfy jest bezpłatna raz w roku i wymaga zakupu licznika dwustrefowego. Koszt takiej operacji to około 300 zł, w zależności od operatora. Jeśli jednak w rejonie wymieniane są wszystkie liczniki, można to wykorzystać do bezpłatnego zainstalowania urządzenia dwustrefowego.

Godziny tańszego prądu w dzień i w nocy

Konkretne godziny tańszego prądu w nocy i w ciągu dnia zależą od operatorów. Różnią się niewiele między sobą. Poszukiwania oszczędności na energii elektrycznej warto zacząć od sprawdzenia, w jakich porach nasz operator oferuje atrakcyjniejsze ceny w poszczególnych taryfach. Oto orientacyjne godziny, w których prąd jest najtańszy (strefa pozaszczytowa), stosowane u wielu operatorów i sprzedawców:

PGE Dystrybucja

G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;

G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, Weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00);

G13: Zmienna w zależności od sezonu i konfiguracji licznika (np. 10:00-15:00 i 21:00-7:00).

Tauron Dystrybucja

G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;

G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00);

G13s (sezonowa): Lato: Dzień roboczy: 9:00-17:00, noc: 21:00-7:00, weekend: 9:00-17:00, dodatkowo niższe stawki 7:00-9:00 i 17:00-21:00;Zima: Dzień roboczy: 10:00-15:00, noc: 21:00-7:00, weekend: 10:00-15:00 i 21:00-7:00.

Energa-Operator

G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;

G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Enea Operator

G12: Tańsze godziny: 13:00-17:00 i 22:00-7:00;

G12w: Dni robocze: 21:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Stoen Operator (Warszawa)

G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;

G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Zmieniając taryfę, warto zmienić nawyki, by wykorzystać godziny tańszego prądu. 123rf.com 123RF/PICSEL

Ile można zyskać na nowej taryfie?

Oszczędności wynikają z różnicy między stawką dzienną a nocną oraz z efektu przesunięcia zużycia prądu na tańsze godziny. Ile konkretnie można zyskać na zmianie taryfy? Jeśli stawka nocna wynosi 0,5252 zł/kWh, a dzienna 0,6212 zł/kWh (jak w PGE w 2025 r.), to różnica wynosi ok. 0,0960 zł za 1 kWh. Jeśli gospodarstwo domowe zużywa np. 200 kWh miesięcznie w strefie nocnej (prace pralki, zmywarki, ładowanie itp.), to:

koszt przy stawce dziennej: 200 × 0,6212 = 124,24 zł

koszt przy stawce nocnej: 200 × 0,5252 = 105,04 zł

W kieszeni zostaje nam więc około 19,20 zł miesięcznie. Zmieniając taryfę, warto dostosować do niej swoje nawyki. Jeśli przesuniemy części zużycia (np. 50 kWh) z godziny dziennej na nocną, zyskać można nawet do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

W przypadku taryfy G12w, korzyść weekendowa może być znacząca dla tych, którzy często używają urządzeń w weekendy. W tym czasie cały dzień jest strefą tańszą. Jednak trzeba pamiętać o ryzyku: jeśli nie uda się przesunąć wystarczająco zużycia na godziny tanie, to część energii zostanie rozliczona po stawce dziennej (która może być wyższa niż w taryfie G11). W skrajnych przypadkach, rachunek może nawet wzrosnąć.

Źródła: tauron.pl, enea.pl, energa.pl, pge.pl

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP