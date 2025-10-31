W jakich godzinach prąd jest tańszy i ile można zaoszczędzić?

Agnieszka Kasprzyk

W poszukiwaniu oszczędności warto przyjrzeć się rachunkom za prąd. Zamiana na taryfę wielostrefową to jeden ze sposobów na ich obniżenie. Wymaga to jednak przesunięcia zużycia energii na pory, w których stawka jest niższa. W jakich godzinach prąd jest tańszy? Nie tylko nocą, wiele zależy tu od operatora.

W jakich godzinach prąd jest tańszy?
W jakich godzinach prąd jest tańszy? ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWSEast News

Spis treści:

  1. Czym się różnią taryfy prądu?
  2. Godziny tańszego prądu w dzień i w nocy
  3. Ile można zyskać na nowej taryfie?

Czym się różnią taryfy prądu?

W Polsce działa kilkuset operatorów systemu dystrybucyjnego. Najpopularniejsi z nich to ENEA, ENERGA, TARON, PGE i STOEM. Wśród oferowanych przez nich taryf dla odbiorców indywidualnych najczęściej spotyka się:

  • G11 (jednostrefowa) - jedna stawka za kWh przez całą dobę. To najprostsza opcja; nie ma tu "tańszych godzin";
  • G12 (dwustrefowa, tzw. taryfa nocna / tanie godziny) - doba dzieli się na strefę dzienną (droższą) i pozaszczytową (tańszą). W ramach tej taryfy za energię zużytą nocą lub w określonych godzinach popołudniowych płacimy mniej;
  • G12w (nocna + weekendowa) - wariant rozszerzony: tańsza stawka nie tylko w nocnych godzinach i pewnych godzinach dziennych, ale także przez cały weekend i dni ustawowo wolne;
  • G12n (niedzielna taryfa nocna) - stawka nocna obowiązuje w wybranych godzinach w dni robocze, a przez całą dobę w niedziele.
  • G13 (trójstrefowa) - mniej powszechna, stosowana przede wszystkim tam, gdzie odbiorca może elastycznie rozłożyć zużycie energii. W tej taryfie są trzy strefy: wysoka, średnia i niska stawka w różnych porach doby.

Wybór taryfy to balans między możliwościami przesunięcia zużycia prądu a różnicą cen między strefami. Jeśli większość energii zużywamy w godzinach "tańszych", taryfa wielostrefowa ma sens. W odwrotnej sytuacji może się okazać mniej opłacalna niż opcja G11. Zmiana taryfy jest bezpłatna raz w roku i wymaga zakupu licznika dwustrefowego. Koszt takiej operacji to około 300 zł, w zależności od operatora. Jeśli jednak w rejonie wymieniane są wszystkie liczniki, można to wykorzystać do bezpłatnego zainstalowania urządzenia dwustrefowego.

Godziny tańszego prądu w dzień i w nocy

Konkretne godziny tańszego prądu w nocy i w ciągu dnia zależą od operatorów. Różnią się niewiele między sobą. Poszukiwania oszczędności na energii elektrycznej warto zacząć od sprawdzenia, w jakich porach nasz operator oferuje atrakcyjniejsze ceny w poszczególnych taryfach. Oto orientacyjne godziny, w których prąd jest najtańszy (strefa pozaszczytowa), stosowane u wielu operatorów i sprzedawców:

PGE Dystrybucja

  • G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;
  • G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, Weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00);
  • G13: Zmienna w zależności od sezonu i konfiguracji licznika (np. 10:00-15:00 i 21:00-7:00).

Tauron Dystrybucja

  • G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;
  • G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00);
  • G13s (sezonowa): Lato: Dzień roboczy: 9:00-17:00, noc: 21:00-7:00, weekend: 9:00-17:00, dodatkowo niższe stawki 7:00-9:00 i 17:00-21:00;Zima: Dzień roboczy: 10:00-15:00, noc: 21:00-7:00, weekend: 10:00-15:00 i 21:00-7:00.

Energa-Operator

  • G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;
  • G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Enea Operator

  • G12: Tańsze godziny: 13:00-17:00 i 22:00-7:00;
  • G12w: Dni robocze: 21:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Stoen Operator (Warszawa)

G12: Tańsze godziny: 13:00-15:00 i 22:00-6:00;

G12w: Dni robocze: 13:00-15:00 i 22:00-6:00, weekendy i święta: cała doba (00:00-24:00).

Licznik prądu w taryfie G11 lub G12. Jak prawidłowo go odczytać?
Zmieniając taryfę, warto zmienić nawyki, by wykorzystać godziny tańszego prądu.123rf.com123RF/PICSEL

Ile można zyskać na nowej taryfie?

Oszczędności wynikają z różnicy między stawką dzienną a nocną oraz z efektu przesunięcia zużycia prądu na tańsze godziny. Ile konkretnie można zyskać na zmianie taryfy? Jeśli stawka nocna wynosi 0,5252 zł/kWh, a dzienna 0,6212 zł/kWh (jak w PGE w 2025 r.), to różnica wynosi ok. 0,0960 zł za 1 kWh. Jeśli gospodarstwo domowe zużywa np. 200 kWh miesięcznie w strefie nocnej (prace pralki, zmywarki, ładowanie itp.), to:

koszt przy stawce dziennej: 200 × 0,6212 = 124,24 zł

koszt przy stawce nocnej: 200 × 0,5252 = 105,04 zł

W kieszeni zostaje nam więc około 19,20 zł miesięcznie. Zmieniając taryfę, warto dostosować do niej swoje nawyki. Jeśli przesuniemy części zużycia (np. 50 kWh) z godziny dziennej na nocną, zyskać można nawet do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

W przypadku taryfy G12w, korzyść weekendowa może być znacząca dla tych, którzy często używają urządzeń w weekendy. W tym czasie cały dzień jest strefą tańszą. Jednak trzeba pamiętać o ryzyku: jeśli nie uda się przesunąć wystarczająco zużycia na godziny tanie, to część energii zostanie rozliczona po stawce dziennej (która może być wyższa niż w taryfie G11). W skrajnych przypadkach, rachunek może nawet wzrosnąć.

Źródła: tauron.pl, enea.pl, energa.pl, pge.pl

Zobacz również:

Początek listopada to czas wspominania zmarłych. Co zrobić, gdy nie pamiętamy, jak się dostać do grobów naszych bliskich? Pomogą specjalne wyszukiwarki.
Internet

Jak znaleźć grób bliskiej osoby na cmentarzu? Pomoże specjalna wyszukiwarka

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w KiotoAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze