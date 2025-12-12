Lot zrealizowany zostanie na pokładzie rakiety New Shepard, dokładna data startu nie została jeszcze ujawniona, ale Blue Origin potwierdziło już skład sześcioosobowej załogi. Są to Michaela Benthaus, Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis i Jason Stansell.

Pierwszy lot w kosmos osoby na wózku inwalidzkim

Załoga odbędzie około 10-minutowy lot suborbitalny, sięgając umownej granicy kosmosu, tzw. linii Kármána, położonej 100 km nad Ziemią. Choć podróż będzie krótka, jej znaczenie jest symboliczne - po ponad 60 latach załogowych lotów kosmicznych w przestrzeń trafi osoba z niepełnosprawnością fizyczną.

Michaela Benthaus to inżynier mechatroniki i aeronautyki pracująca w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od dawna angażuje się w działania na rzecz większej dostępności przestrzeni kosmicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Przeszła już szkolenie symulacyjne astronautów oraz odbyła lot w warunkach mikrograwitacji. Jej udział w misji jest więc nie tylko osobistym sukcesem, ale również symbolicznym krokiem w kierunku inkluzywnej eksploracji kosmosu.

ESA bada możliwości lotów dla osób z niepełnosprawnościami

Europejska Agencja Kosmiczna od kilku lat prowadzi badania dotyczące możliwości wysyłania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeń kosmiczną. Pierwszym kandydatem do długoterminowej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej został dr John McFall, były paraolimpijczyk i obecnie chirurg ortopeda.

McFall, który stracił prawą nogę powyżej kolana, przeszedł szereg testów w warunkach symulowanej mikrograwitacji, aby ocenić wpływ nieważkości na ciało po amputacji. Wyniki 18-miesięcznego programu badań potwierdziły, że osoby z podobnymi ograniczeniami mogą bezpiecznie uczestniczyć w misjach kosmicznych.

