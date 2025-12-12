Odkrycia w Iznik. Ruiny kościoła w jeziorze i wyjątkowy fresk

Miasto Iznik (dawniej Nicea) w Turcji to miejsce ściśle związane z historią wczesnego chrześcijaństwa. To właśnie tutaj odbył się sobór nicejski, pierwszy w historii Kościoła powszechny sobór biskupów chrześcijańskich, zwołany przez cesarza Konstantyna w 325 roku.

Jakiś czas temu miasto odwiedził papież Leon XIV - na jego przybycie poczyniono wiele przygotowań, m.in. przy powiązanej z historią soboru budowli, która wyłoniła się z jeziora. Iznik pełen jest też innych śladów dotyczących wczesnego chrześcijaństwa. W mieście tym niedawno odkryto też jedno z najważniejszych znalezisk dotyczących wczesnochrześcijańskiej Anatolii. To fresk przedstawiający Jezusa jako "Dobrego Pasterza".

Fresk Jezusa jako "Dobrego Pasterza". Wyjątkowe znalezisko w Turcji

Fresk zidentyfikowano w hypogeum, podziemnej budowli. Znajduje się tam grobowiec, a ściany pokrywa ikonografia oraz freski.

- Przedstawienie Jezusa jako "Dobrego Pasterza" na ścianach obiektu uznawane jest za jeden z najlepiej zachowanych przykładów tego motywu znalezionych dotąd w Anatolii - przekazuje w komunikacie Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

Fresk "Dobrego Pasterza" przedstawia Jezusa jako młodzieńca, który niesie w ramionach owcę. Sceny ukazujące Jezusa jako pasterza stanowiły istotny element wczesnochrześcijańskiej sztuki sakralnej. Wizerunek "Dobrego Pasterza" był wówczas szczególnie popularny w rzymskiej sztuki nagrobnej. Tego typu przedstawienia tworzyły wizualny język, który łączył symbole zaczerpnięte z przedchrześcijańskich tradycji grecko-rzymskich z religijną interpretacją.

- Wizerunek ten przypomina rzeźby pokazywane w Muzeum Pio Cristiano w Watykanie oraz z rzymskich katakumb Priscilli (Pryscylli), Piotra i Marcelina i Domitilli (Domitylli) - podano.

Sceny przedstawiające Jezusa jako pasterza zajmują ważne miejsce we wczesnochrześcijańskiej sztuce sakralnej. Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce materiały prasowe

Miasto o bogatej historii oraz istotnym znaczeniu religijnym i kulturowym

Fakt, że tak dobrze zachowany przykład tej ikonografii nie był dotąd spotykany w Anatolii, nadaje znalezisku wyjątkowego znaczenia w skali międzynarodowej. Pozostałe freski są nadal poddawane badaniom i stopniowo odsłaniane. Ukazane fragmenty przedstawiają portrety kobiet i mężczyzn z wyższych sfer, obok nich w mniejszej skali oddano służących.

Iznik pozostaje miejscem o wyjątkowym znaczeniu religijnym i kulturowym, a dzięki nowym odkryciom miasto może stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie pielgrzymkowej i turystycznej na całym świecie.

