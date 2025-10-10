W Turcji odkryto zaskakującą hostię z wizerunkiem Chrystusa
W prowincji Karaman na południu Turcji dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego. Podczas ostatnich wykopalisk znaleziono pięć zwęglonych bochenków pochodzących z VII-VIII wieku n.e., w tym jeden z wizerunkiem Chrystusa i bardzo wymowną inskrypcją.
Niezwykłe znalezisko z Turcji. To hostia z podobizną Jezusa
Odkrycia dokonano w pobliżu miejscowości Topraktepe, miejscu gdzie znajdowało się Eirenopolis, miasto z okresu bizantyjskiego, które miało znaczenie kościelne pod zwierzchnictwem Patriarchatu Konstantynopola. Chociaż wiele aspektów codziennego życia miasta pozostaje nieznanych, wykopaliska w Topraktepe dostarczają obecnie namacalnych dowodów na istnienie wczesnochrześcijańskich praktyk w prowincjonalnej Anatolii.
Pięć dobrze zachowanych bochenków od razu rozpoznano jako chleb eucharystyczny, mający pełnić ówczesną funkcję hostii podczas obrządków. Jeden z nich zawierał na sobie inskrypcję w języku greckim, przetłumaczoną na "Z podziękowaniami dla błogosławionego Jezusa". Nad samą inskrypcją znajdował się bardzo osobliwy wizerunek Jezusa, utożsamianego z postacią rolnika. Według archeologów symbolizuje to związek między wiarą, pracą i urodzajnością ziemi.
Grecki napis podkreśla wdzięczność, sugerując, że chleb nie był jedynie fizycznym pożywieniem, ale świętym przedmiotem kultu. Pozostałe bochenki, ozdobione motywami krzyża maltańskiego, są zgodne z praktykami znanymi z wczesnej liturgii bizantyjskiej, gdzie chleb często był stemplowany krzyżami lub skrótami przed rytuałem Eucharystii.
Ślad historii chrześcijaństwa
Zachowanie się prawdziwego chleba eucharystycznego z VII-VIII wieku jest niezwykle rzadkie, co sprawia, że bochenki z Topraktepe stanowią wyjątkowe źródło wiedzy o wczesnym chrześcijaństwie. Szczegółowa analiza tych artefaktów może dostarczyć informacji na temat technik pieczenia, składników i symboliki religijnej w prowincjonalnych społecznościach bizantyjskich.
Bochenki z Topraktepe pokazują, w jaki sposób zwykła żywność została przekształcona w przedmioty kultu, łącząc pożywienie z duchowością. Ich zachowanie stanowi niezwykłą okazję do poznania, jak religia i życie codzienne zazębiały się ze sobą.