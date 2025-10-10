Niezwykłe znalezisko z Turcji. To hostia z podobizną Jezusa

Odkrycia dokonano w pobliżu miejscowości Topraktepe, miejscu gdzie znajdowało się Eirenopolis, miasto z okresu bizantyjskiego, które miało znaczenie kościelne pod zwierzchnictwem Patriarchatu Konstantynopola. Chociaż wiele aspektów codziennego życia miasta pozostaje nieznanych, wykopaliska w Topraktepe dostarczają obecnie namacalnych dowodów na istnienie wczesnochrześcijańskich praktyk w prowincjonalnej Anatolii.

Pięć dobrze zachowanych bochenków od razu rozpoznano jako chleb eucharystyczny, mający pełnić ówczesną funkcję hostii podczas obrządków. Jeden z nich zawierał na sobie inskrypcję w języku greckim, przetłumaczoną na "Z podziękowaniami dla błogosławionego Jezusa". Nad samą inskrypcją znajdował się bardzo osobliwy wizerunek Jezusa, utożsamianego z postacią rolnika. Według archeologów symbolizuje to związek między wiarą, pracą i urodzajnością ziemi.

Grecki napis podkreśla wdzięczność, sugerując, że chleb nie był jedynie fizycznym pożywieniem, ale świętym przedmiotem kultu. Pozostałe bochenki, ozdobione motywami krzyża maltańskiego, są zgodne z praktykami znanymi z wczesnej liturgii bizantyjskiej, gdzie chleb często był stemplowany krzyżami lub skrótami przed rytuałem Eucharystii.

Jeden z bochenków odkrytych w Topraktepe Gubernatorstwo Karaman materiał zewnętrzny

Ślad historii chrześcijaństwa

Zachowanie się prawdziwego chleba eucharystycznego z VII-VIII wieku jest niezwykle rzadkie, co sprawia, że bochenki z Topraktepe stanowią wyjątkowe źródło wiedzy o wczesnym chrześcijaństwie. Szczegółowa analiza tych artefaktów może dostarczyć informacji na temat technik pieczenia, składników i symboliki religijnej w prowincjonalnych społecznościach bizantyjskich.

Bochenki z Topraktepe pokazują, w jaki sposób zwykła żywność została przekształcona w przedmioty kultu, łącząc pożywienie z duchowością. Ich zachowanie stanowi niezwykłą okazję do poznania, jak religia i życie codzienne zazębiały się ze sobą.

