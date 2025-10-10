W skrócie Koloseum w Rzymie po raz pierwszy otworzyło dla turystów podziemny tunel "Przejście Kommodusa", dostępny niegdyś tylko dla cesarzy.

Swoją nazwę tunel wziął od kontrowersyjnego rzymskiego cesarza, który uchodził za tyrana i słynął z udziału w walkach gladiatorów.

Otwarty odcinek tunelu w podziemiach Koloseum został odnowiony, dzięki czemu odwiedzający mogą zobaczyć zachowane zdobienia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowa atrakcja w Rzymie. Turyści po raz pierwszy wejdą do podziemnego przejścia cesarzy w Koloseum

Koloseum w Rzymie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli starożytności i bez wątpienia jeden z najważniejszych zabytków na świecie. Budowla wzniesiona niemal dwa tysiące lat temu przez Wespazjana i Tytus z dynastii Flawiuszów, stanowiła centrum rozrywki starożytnych Rzymian. Odbywały się tu różne widowiska, walki gladiatorów, naumachie (pokazy bitew morskich) i polowania na dzikie zwierzęta.

Dziś ten imponujący obiekt, będący świadectwem potęgi i inżynieryjnego kunsztu Rzymian, przyciąga miliony turystów rocznie, zachwycając swoją skalą i historią, która kryje się w każdym jego kamieniu.

Teraz Koloseum zyskało kolejną atrakcję, która pozwala zajrzeć jeszcze głębiej w jego przeszłość. Po raz pierwszy w historii dla zwiedzających udostępniono podziemną trasę znaną jako "Przejście Kommodusa" - rzymskiego cesarza i syna Marka Aureliusza.

Przejście Kommodusa. Kim był cesarz, od którego tunel w Koloseum wziął swoją nazwę?

Kommodus, żyjący w latach 161-192, a panujący w latach 180-192, zapisał się w historii jako władca o autorytarnym charakterze. Uważany był za cesarza ekstrawaganckiego, bezwzględnego i zdemoralizowanego. Często pojawiał się publicznie odziany w skórę lwa i z maczugą w dłoni, stylizując się na legendarnego Herkulesa - cesarz uważał się bowiem za wcielenie herosa. Wymagał oddawania sobie czci boskiej.

Kommodus zasłynął również z tego, że urządzał w Koloseum krwawe igrzyska, podczas których sam także występował jako gladiator, co uchodziło za specyficzne zachowanie władcy. Postać cesarza w ubarwiony sposób przybliżył współczesny film "Gladiator" w reżyserii Ridleya Scotta, cesarz przedstawiony jest też w filmie "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" z 1964 r.

Kommodus był celem licznych spisków i prób zamachu - do jednej z nich doszło właśnie w przejściu, które dziś nosi jego imię. Ten tajny tunel od I w n.e. był bowiem wykorzystywany przez cesarzy - łączył pulvinar (luksusową lożę) z zewnętrzną częścią Koloseum. Elity przechodzili tym podziemnym przejściem, by zająć honorowe miejsca na widowni. Dzięki temu, że zdecydowano się udostępnić przejście, na nowo otwartej trasie turyści mogą dziś dosłownie zobaczyć, jak wyglądało zaplecze jednego z najsłynniejszych miejsc starożytnego świata.

Rozwiń

Zwiedzanie Koloseum i Przejścia Kommodusa. Ile kosztuje bilet?

Prace konserwacyjne, renowacyjne i remontowe przejścia trwały od października 2024 r. do września 2025 r. Wyłącznym kierownikiem projektu była dr Federica Rinaldi, a kierownikiem prac archeologicznych Barbara Nazzaro. Dzięki tym zabiegom udostępniono ok. 30 metrów korytarza, gdzie można zobaczyć wiele zachowanych zdobień ścian i sufitu. Prace przy tunelu będą kontynuowane, aby z czasem zwiedzający mogli przemierzać "Przejście Kommodusa" w całości.

- Otwarcie "Przejścia Kommodusa" ma niezwykłe znaczenie, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy w historii udostępniono miejsce fascynujące swoją historią, architekturą i dekoracjami, które w czasach cesarzy było przeznaczone wyłącznie dla ich użytku i ukryte przed tłumem, ale także dlatego, że w końcu, po raz pierwszy, renowacja przywróciła pełną czytelność starożytnych powierzchni - podkreśla na Facebooku Park Archeologiczny Koloseum.

Bilety wstępu do Koloseum różnią się cenowo zależnie od wybranej opcji, poczynając od ok. 85 zł. Nowy bilet "Full Experience" będzie dostępny na stronie ticketing.colosseo.it od końca października 2025 r. Z Polski do Rzymu można dostać się dzięki bezpośrednim lotom z kilku miast, np. z Katowic, Krakowa czy Warszawy. Tanie połączenia do stolicy Włoch oferuje m.in. Ryanair i Wizz Air, lata tam też LOT.

Turyści pokochali rzymskie lody. Mistrzowie zdradzają swoje sekrety ASSOCIATED PRESS © 2024 Associated Press