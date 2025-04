Bilety do Koloseum niedostępne. Jak naciągali organizatorzy wycieczek?

ACGM ukarał również biura podróży z Włoch, Niemiec, Holandii i Irlandii. Chodzi tu o firmy Italy With Family S.r.l., Tiqets International BV, Musement S.p.A., Walks LLC, GetYourGuide oraz City Wonders Limited. Miały one zbiorczo wykupywać bilety i odsprzedawać je po zawyżonych cenach w pakiecie z przewodnikiem i możliwością ominięcia kolejki. W efekcie turyści nie mogli kupić normalnego biletu do Koloseum za 18 euro (ok. 77 zł) i musieli dopłacać za drogie usługi w pakiecie. W cenie 24 euro (ok. 103 zł) można natomiast liczyć na "pełne doświadczenie" z dostępem do parku archeologicznego Koloseum, w tym do ruin Forum i wzgórza Palatyn.