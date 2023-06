Rył w murach Koloseum imię ukochanej. Głupota może go słono kosztować

Wyjął klucze i zaczął ryć w jednym z najsłynniejszych zabytków świata

Nagranie w końcu dotarło także do włoskich władz, a minister kultury Gennaro Sangiuliano z miejsca wezwał do "identyfikacji i ukarania" mężczyzny widocznego na filmie, wyrażając nadzieję, że będzie to nauczka dla wszystkich osób, którym przyjdzie do głowy coś podobnego:

Uważam to za bardzo poważne, niegodne i przejaw wielkiej nieuprzejmości, że turysta niszczy jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie, Koloseum, aby wyryć imię swojej narzeczonej.

Do twitterowego wpisu ministra dołączone są zamazane zdjęcie turysty oraz rzeczony film, na którym widać, jak mężczyzna ryje w ścianach liczącego blisko 2 tys. lat amfiteatru Flawiuszów swoimi kluczami. Włoska agencja informacyjna ANSA dodaje, że zabytek "zdobi" teraz napis "Ivan+Haley 23", więc śmiało można zakładać, że chodzi o anglojęzycznych podróżnych.

Jeśli uda się zidentyfikować mężczyznę, grozi mu kara od 15 tys. euro do nawet pięciu lat więzienia, więc z pewnością będą to dla niego niezapomniane włoskie wakacje. Warto też dodać, że do podobnego incydentu doszło w 2020 roku, ale wtedy bohater został przyłapany na gorącym uczynku i od razu oddany w ręce policji.