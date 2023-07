Turysta, który zniszczył Koloseum, twierdzi, że nie był świadomy znaczenia zabytku

Nieznajomość rzeczy szkodzi

Policji zajęło zaledwie 5 dni, aby zidentyfikować sprawcę wandalizmu, którego włoska policja wyśledziła w Anglii. Ivanowi Dymitrowi grozi do 16 000 dolarów grzywny i pięć lat więzienia. Przerażony całą sytuacją Ivan postanowił napisać list z przeprosinami do burmistrza Rzymu oraz prokuratury. Został on opublikowany we włoskiej gazecie „Il Messaggero” w środę.

W liście przede wszystkim podkreśla, że nie miał świadomości tego, jak starożytne jest Koloseum oraz powagi popełnionego czynu.

Tymi liniami chciałbym skierować moje szczere i szczere przeprosiny do Włochów i całego świata za szkody wyrządzone w majątku, który w rzeczywistości jest dziedzictwem całej ludzkości. Z głębokim zażenowaniem dowiedziałem się o starożytności pomnika dopiero po tym, co niestety się wydarzyło. Napisał w liście Ivan.

Adwokat Ivana tłumaczy, że chłopak jest „prototypem obcokrajowca”, który jest głęboko przekonany o wolności panującej w Europie, gdzie wszystkie czyny są dozwolone, nawet te, za które w swoim kraju zostałby surowo ukarany.

Dymitrow w liście wyraża również swoje głębokie uznanie dla tych, którzy: „z oddaniem, troską i poświęceniem strzegą nieocenionej wartości historycznej i artystycznej Koloseum.”

Władze mają nadzieję, że rozpowszechnienie incydentu oraz adekwatne do sytuacji ukaranie Ivana uchroni inne zabytki przed bezmyślnym ich dewastowaniem. Nieznajomość rzeczy nie jest usprawiedliwieniem dla popełniania bezmyślnych czynów.