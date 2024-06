Spis treści: 01 Ile kosztuje YouTube Premium? Cena na miesiąc i rok

02 Jak wykupić YouTube Premium w Polsce?

03 Czy rodziny i studenci płacą mniej za YouTube Premium?

04 O co chodzi z YouTube Premium, Turcją i Argentyną?

05 Co jest w abonamencie YouTube Premium?

Ile kosztuje YouTube Premium? Cena na miesiąc i rok

YouTube Premium to płatna subskrypcja oferowana przez platformę YouTube, która zapewnia użytkownikom szereg udogodnień, takich jak brak reklam, możliwość odtwarzania filmów w tle oraz dostęp do treści offline. Wraz ze wzrostem liczby reklam na YouTube, coraz trudniej jest cieszyć się płynnym oglądaniem filmów. Dlatego też Premium staje się atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą uniknąć irytujących reklam i cieszyć się niezakłóconym seansem ulubionych treści.

Ceny subskrypcji YouTube Premium:

Plan indywidualny: 25,99 zł miesięcznie.

Plan studencki: 14,99 zł miesięcznie (dostępny dla studentów uczelni wyższych w wybranych krajach, z coroczną weryfikacją statusu studenta).

Plan rodzinny: 46,99 zł miesięcznie (dla maksymalnie sześciu osób z tego samego gospodarstwa domowego).

Roczny koszt YouTube Premium, przy założeniu korzystania z planu indywidualnego, wynosi 311,88 zł, gdyż nie ma możliwości wykupienia abonamentu na kilka miesięcy lub rok z góry z rabatem. Warto zwrócić uwagę, że użytkownicy urządzeń Apple muszą płacić wyższe stawki za subskrypcję Premium. Ze względu na prowizje pobierane przez Apple za transakcje w App Store indywidualny plan kosztuje 33,99 zł miesięcznie, a plan rodzinny 61,99 zł miesięcznie. Różnica w cenie jest znaczna, co może skłonić użytkowników iOS do rozważenia skorzystania z innego urządzenia.

YouTube Premium jest również często oferowane jako część promocji przy zakupie nowych urządzeń, takich jak telefony czy smart tv. Na przykład, użytkownicy nowych modeli Samsung Galaxy mogą uzyskać do czterech miesięcy darmowego dostępu do YouTube Premium. Podobne oferty pojawiają się również przy zakupie niektórych modeli telewizorów Sony Bravia, które również mogą obejmować darmowy okres próbny. Dzięki takim promocjom użytkownicy mają okazje na bezpłatne przetestowanie wszystkich zalet trybu Premium i zdecydowanie, czy chcą kontynuować subskrypcję.

Jak wykupić YouTube Premium w Polsce?

Aby zasubskrybować YouTube Premium w Polsce, użytkownicy mogą skorzystać z różnych urządzeń. Na telefonie lub tablecie z systemem Android należy otworzyć aplikację YouTube, zalogować się na konto Google, a następnie kliknąć zdjęcie profilowe i wybrać opcję "Zasubskrybuj YouTube Premium". Podobnie wygląda procedura na urządzeniach iPhone - po otwarciu aplikacji YouTube i zalogowaniu się na konto Google, wystarczy kliknąć zdjęcie profilowe i postępować zgodnie z instrukcjami. Na komputerze proces rejestracji odbywa się poprzez stronę youtube.com/premium, gdzie użytkownik rozpoczyna subskrypcję lub bezpłatny okres próbny, jeśli spełnia kryteria (w Polsce jest to obecnie 1 darmowy miesiąc dla każdego nowego użytkownika).

YouTube akceptuje różne formy płatności w zależności od regionu. W Polsce można płacić za pomocą kart kredytowych i debetowych, takich jak Visa, Mastercard, i American Express. Co więcej, YouTube akceptuje saldo w Google Play, a także płatności mobilne, takie jak Orange, Play Mobile, Plus, i T-Mobile International. Paysafecard to kolejna opcja, która umożliwia płatności bez konieczności posiadania karty kredytowej.

Dla tych, którzy nie posiadają lub nie chcą podawać danych karty kredytowej, istnieje możliwość wykupienia YouTube Premium za pomocą kart prepaid i konta Google Play. W sklepach stacjonarnych dostępne są karty doładowania Google Play, które można następnie wykorzystać do opłacenia subskrypcji. To wygodne rozwiązanie pozwala na korzystanie z YouTube Premium bez konieczności podawania wrażliwych danych finansowych, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Czy rodziny i studenci płacą mniej za YouTube Premium?

YouTube Premium oferuje też atrakcyjne zniżki dla rodzin i studentów, co sprawia, że usługa staje się bardziej dostępna dla różnych grup użytkowników. Studenci mogą skorzystać z dedykowanego planu, który kosztuje 14,99 zł miesięcznie, co jest znaczącą oszczędnością w porównaniu do standardowej ceny 25,99 zł. Aby zakwalifikować się do tej oferty, studenci muszą przejść coroczną weryfikację statusu. Ta zniżka może być wykorzystywana nawet przez cztery lata, co daje możliwość długoterminowego korzystania z YouTube Premium po obniżonej cenie.

Dla rodzin dostępny jest inny plan, który kosztuje 46,99 zł miesięcznie i pozwala na korzystanie z usługi przez maksymalnie sześć osób z jednego gospodarstwa domowego. Każdy członek rodziny loguje się na swoje własne konto, co oznacza, że osobista historia oglądania, biblioteki i rekomendacje są zachowane i nie są udostępniane innym członkom rodziny. Plan rodzinny jest szczególnie korzystny, ponieważ rozkłada koszt na większą liczbę osób. W przeliczeniu na jedną osobę kosztuje zaledwie 9,40 zł miesięcznie.

O co chodzi z YouTube Premium, Turcją i Argentyną?

W ostatnich latach zauważalny jest trend wśród użytkowników YouTube Premium, którzy poszukują tańszych opcji subskrypcji poprzez rejestrację w krajach o niższych kosztach życia, takich jak Turcja i Argentyna. Wynika to z różnic w cenach abonamentu, które są dostosowane do lokalnych rynków. W Turcji miesięczna subskrypcja YouTube Premium kosztuje około 29,99 TRY (około 6 zł), a w Argentynie cena wynosi około 119 ARS (około 5 zł), co jest znaczącą oszczędnością w porównaniu do standardowych cen w innych krajach, takich jak Polska czy Stany Zjednoczone.

Użytkownicy korzystają z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), aby zarejestrować swoje konta jako pochodzące z Turcji lub Argentyny i tym samym płacić niższe stawki. Choć technicznie nie jest to zgodne z regulaminem YouTube, wielu użytkowników decyduje się na ten krok, aby zminimalizować koszty. Google, właściciel YouTube, jest świadomy tego zjawiska i podejmuje kroki, aby je ograniczyć, ale jak dotąd nie wprowadził surowych środków zaradczych. Korzystanie z tych niższych cen jest więc możliwe, ale niesie ze sobą ryzyko związane z potencjalnymi konsekwencjami ze strony platformy.

Co jest w abonamencie YouTube Premium?

Subskrypcja YouTube Premium oferuje użytkownikom szereg korzyści, które znacząco poprawiają sposób korzystania z platformy. Przede wszystkim, abonenci mogą oglądać filmy bez reklam, co eliminuje przerwy w oglądaniu i zapewnia płynność odtwarzania. Oprócz tego, subskrybenci mogą pobierać filmy i muzykę do odtwarzania offline, co jest niezwykle przydatne w sytuacjach braku dostępu do internetu. Możliwość odtwarzania w tle pozwala na korzystanie z innych aplikacji lub na słuchanie muzyki przy zablokowanym ekranie, co zwiększa wygodę użytkowania.

Dodatkowe funkcje YouTube Premium:

YouTube Music Premium

YouTube Kids bez reklam

Obraz w obrazie (PIP)

Odtwarzanie w tle

Pobieranie filmów do offline

Zmiana jakości wideo

Elementy sterujące Premium

Kontynuowanie oglądania na różnych urządzeniach

Tworzenie kolejki filmów

YouTube Originals

YouTube Kids bez reklam zapewnia bezpieczne treści dla dzieci, z możliwością korzystania z trybu offline. Obraz w obrazie (PIP) pozwala na oglądanie filmów w małym oknie podczas korzystania z innych aplikacji, co jest niezwykle praktyczne. Zmiana jakości wideo umożliwia dostosowanie oglądania do warunków sieciowych i preferencji użytkownika. Elementy sterujące Premium, takie jak przewijanie do przodu i do tyłu o +/- 10 sekund, zmiana szybkości odtwarzania, polubienia filmów i zapisywanie do obejrzenia później, poprawiają komfort użytkowania. Kontynuowanie oglądania na różnych urządzeniach pozwala na płynne przechodzenie np. między komputerem i telefonem bez utraty miejsca, w którym przerwano oglądanie. Tworzenie kolejki umożliwia dodawanie i zmienianie pozycji filmów do odtworzenia, co pozwala na lepszą organizację. YouTube Originals daje dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak seriale i filmy.

