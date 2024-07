Największe biura podróży w Polsce

Polacy coraz chętniej korzystają z usług biur podróży, aby zorganizować swoje wakacje. Największe biura podróży w Polsce, takie jak Rainbow, Itaka, Coral Travel, TUI oraz prywatne linie Enter Air oferują szeroki wachlarz kierunków, umożliwiając klientom spędzenie wakacji w najbardziej egzotycznych i popularnych miejscach na świecie. Te firmy od lat cieszą się zaufaniem klientów dzięki atrakcyjnym ofertom, profesjonalnej obsłudze oraz kompleksowej organizacji wyjazdów.

Biura podróży takie jak Rainbow i Itaka są liderami na polskim rynku, oferując wycieczki do krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja, Hiszpania i Włochy, a także do bardziej odległych miejsc: Egiptu, Turcji, czy na Wyspy Kanaryjskie.

Coral Travel zyskuje popularność dzięki ofertom wypoczynkowym w Turcji i Egipcie, natomiast TUI, jako część międzynarodowego koncernu, zapewnia szeroki wybór kierunków na całym świecie. Enter Air, choć jest przewoźnikiem czarterowym, współpracuje z biurami podróży, oferując loty do popularnych kurortów.

Gdzie Polacy najchętniej latają na wakacje?

Polacy najchętniej wybierają wakacje w krajach, które gwarantują ciepłą pogodę, piękne plaże i atrakcyjne miejsca do zwiedzania. Najczęściej wybierane destynacje to Grecja, Hiszpania, Turcja, Egipt oraz Włochy. Grecja przyciąga turystów nie tylko swoimi plażami, ale także bogatą historią i kulturą. Hiszpania kusi Costa Brava i Costa del Sol, a także wyspami takimi jak Majorka, Ibiza, Gran Canaria czy Teneryfa.

Turcja oferuje turkusowe wody Morza Śródziemnego i bogactwo historycznych zabytków, natomiast Egipt przyciąga turystów pięknymi rafami koralowymi i piramidami. Włochy zachwycają swoim klimatem, kuchnią i zabytkami, takimi jak Koloseum w Rzymie czy kanały w Wenecji.

Jaki bagaż do samolotu możesz spakować?

Planując wakacje z biurem podróży, warto dokładnie zapoznać się z zasadami dotyczącymi bagażu, jakie obowiązują u poszczególnych przewoźników. Każde biuro podróży współpracuje z różnymi liniami lotniczymi, które mogą mieć odmienne przepisy dotyczące bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego.

W większości biur podróży takich jak np: Rainbow, Itaka, Coral Travel czy TUI oraz u przewożników można mieć dwie walizki: bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany.

Oto limity stosowane przez najpopularniejszych przewoźników w czarterach w klasie ekonomicznej:

Enter Air - 5 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany (na niektórych kierunkach 16 kg)

Smartwings - 8 kg bagaż podręczny, 23 kg bagaż rejestrowany (na niektórych kierunkach 15 kg)

Ryanair (Buzz) - 10 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Polskie Linie Lotnicze LOT - 5 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany (na niektórych kierunkach 15 kg)

Sky Express - 8 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Nouvelair - 5 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Neosair - 8 kg bagaż podręczny, 23 kg bagaż rejestrowany

Corendon - 8 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Plus Ultra - 8 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Electra Airways - 5 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Sun Express - 8 kg bagaż podręczny, 20 kg bagaż rejestrowany

Dopuszczalna może być także kumulacja bagażu. Przykładowo dwie osoby mogą wziąć dwie walizki (łączny limit 40 czy 46 kg), natomiast należy pamiętać, że ze względu na procedury lotniskowe jedna walizka nie może ważyć więcej niż 32 kg.

Jeśli na wakacje lecisz liniami regularnymi (np. Emirates, Lufthansą, Air France czy Qatar Airways), wówczas limity bagażu mogą być wyższe.

Co można przewozić w walizce i jak spakować bagaż do samolotu?

Podróżując samolotem na wakacje organizowane przez biuro podróży, warto odpowiednio przygotować swój bagaż. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc.

Przed pakowaniem walizki, zapoznaj się z wagowymi i wymiarowymi ograniczeniami dotyczącymi bagażu rejestrowanego i podręcznego u Twojego przewoźnika. Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat za nadbagaż.



Zastanów się, jakie ubrania i przedmioty rzeczywiście będą Ci potrzebne podczas wakacji. Staraj się ograniczyć ilość rzeczy, aby zmieścić się w wyznaczonych limitach wagowych. Worki próżniowe mogą znacznie zmniejszyć objętość ubrań, co pozwala zaoszczędzić miejsce w walizce. To szczególnie przydatne, gdy masz ograniczoną przestrzeń w bagażu.

Przemyśl, co naprawdę jest Ci potrzebne. Kosmetyki, które możesz kupić na miejscu, zostaw w domu. Skup się na zabraniu rzeczy niezbędnych i trudnych do zastąpienia. W bagażu podręcznym trzymaj najważniejsze rzeczy, takie jak dokumenty, leki, elektronika i inne wartościowe przedmioty. Upewnij się, że bagaż podręczny spełnia wymagania dotyczące wagi i wymiarów.

Jakich przedmiotów nie weźmiesz do samolotu?

Podróżując samolotem, musimy przestrzegać określonych przepisów dotyczących przewozu różnych przedmiotów.



W bagażu podręcznym nie można przewozić:





ostrych przedmiotów - noży, nożyczek, scyzoryków i innych ostrych narzędzi, nawet małych pilniczków do paznokci;

broni i przedmiotów przypominających broń;

narzędzi - zakazane są młotki, klucze francuskie czy śrubokręty;

substancje łatwopalne i wybuchowe - aerozole (oprócz kosmetyków w małych ilościach), fajerwerki, paliwa i inne materiały łatwopalne oraz wybuchowe;

przedmioty sportowe - pałki baseballowe, kijki do golfa, kije narciarskie, wędki i inne duże przedmioty sportowe nie mogą być przewożone;

chemikalia i substancje toksyczne - środki czyszczące, rozpuszczalniki, trucizny oraz inne niebezpieczne substancje chemiczne są zakazane.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla bezpieczeństwa na pokładzie samolotu oraz uniknięcia problemów podczas kontroli bezpieczeństwa.

Do bagażu rejestrowanego nie wolno natomiast spakować:





materiałów wybuchowych - zakazane są fajerwerki, dynamit, detonatory itp.;

substancji łatwopalnych - benzyna, rozpuszczalniki, oleje napędowe oraz inne łatwopalne ciecze są zabronione;

gazów sprężonych - butle z gazem, takie jak tlen, propan czy butan, są zakazane;

chemikalia toksyczne - trucizny, kwasy, materiały radioaktywne oraz inne niebezpieczne chemikalia nie mogą być przewożone.

Ograniczenia dotyczące płynów w bagażu podręcznym

Podczas podróży samolotem należy przestrzegać restrykcyjnych zasad dotyczących przewozu płynów w bagażu podręcznym. Każdy pojemnik z płynem nie może mieć więcej niż 100 ml. Wszystkie pojemniki muszą zmieścić się w przezroczystej, zamykanej plastikowej torbie o maksymalnej pojemności 1 litra. Każdy pasażer może mieć tylko jedną torbę z płynami.

Torba ta musi być łatwo dostępna podczas kontroli bezpieczeństwa. Wyjątki obejmują mleko dla niemowląt, leki, żywność dietetyczną oraz inne niezbędne płyny z powodów medycznych. Te przedmioty należy zgłosić podczas kontroli i mogą one podlegać dodatkowym sprawdzeniom.