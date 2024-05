Czy do Turcji potrzebny jest paszport? Lepiej sprawdź przed wakacjami

Spis treści: 01 Wyjazd do Turcji - wziąć paszport czy dowód?

02 Jakie dokumenty trzeba mieć jadąc do Turcji samochodem?

03 Czy Turcja jest w Unii Europejskiej?

04 Czy Turcja jest w strefie Schengen?

05 Ilu Polaków jeździ do Turcji?

06 Co warto zobaczyć w Turcji?

Wyjazd do Turcji - wziąć paszport czy dowód?

Choć Turcja nie należy do Unii Europejskiej i do strefy Schengen, do wyjazdu do tego kraju wystarczy dowód osobisty. To efekt dwustronnej umowy z Polską. Oczywiście zamiast niego można się posłużyć paszportem.

Pobyt turystyczny bez wizy nie może jednak przekraczać 90 dni. Jeśli ma być dłuższy niż 90 dni, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie wizy do Turcji. Przekroczenie dozwolonego czasu pobytu może prowadzić do nałożenia zakazu wjazdu i grzywny, której wysokość jest uzależniona od czasu trwania naruszenia.

W ekstremalnych sytuacjach możliwa jest również deportacja na koszt osoby deportowanej oraz nałożenie nieokreślonego zakazu wjazdu. Aby legalnie przedłużyć pobyt, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w odpowiednim urzędzie ds. cudzoziemców. Podróżując z paszportem należy pamiętać, że musi on być ważny jeszcze przez 150 dni od daty wyjazdu do Turcji.

Jakie dokumenty trzeba mieć jadąc do Turcji samochodem?

Podróżowanie samochodem z Polski do Turcji, pokonując dystans około 3000 kilometrów, staje się coraz bardziej popularne. Przed wyjazdem należy przygotować:

ważny dowód osobisty lub paszport,

prawo jazdy,

ubezpieczenie OC i Zieloną Kartę uzyskaną w Polsce od ubezpieczyciela. Jeśli jej nie posiadasz, na granicy musisz wykupić ubezpieczenie graniczne.

Jeśli podróżujesz samochodem, który nie należy do Ciebie, konieczna jest pisemna zgoda właściciela pojazdu. Musi być ona notarialnie potwierdzona, przetłumaczona na język turecki przez przysięgłego tłumacza i zatwierdzona przez Ambasadę Turcji w Warszawie.

Czy Turcja jest w Unii Europejskiej?

Turcja złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w 1987 roku, a rozmowy na temat jej członkostwa rozpoczęły się w 2005 roku, jednak bez sukcesu. Niektóre źródła sugerują, że decyzję tę mogły wpłynąć silne naciski z niektórych państw członkowskich. Część sprzeciwów opiera się na obawach, że Turcja, jako kraj o autorytarnym charakterze i muzułmańskiej większości, może nie być w pełni gotowa na integrację z Europą oraz że przystąpienie Turcji mogłoby zagrażać zachowaniu jej unikalnej tożsamości narodowej.

Czy Turcja jest w strefie Schengen?

Turcja nie należy do strefy Schengen, dlatego przekroczenie jej granic, czy to drogą lądową czy lotniczą wymaga kontroli granicznej. Podczas wjazdu do kraju, Twój paszport zostanie szczegółowo sprawdzony, a także może dojść do kontroli Twojego bagażu.

Ilu Polaków jeździ do Turcji?

Turcja, znana jako kraj otoczony przez cztery morza - Czarne, Egejskie, Marmara i Śródziemne jest również ceniona za swoją aromatyczną kuchnię i bogatą kulturę. Kraj ten słynie także z pięknych plaż. Turcja jest od lat popularną destynacją, zwłaszcza dla tych wczasowiczów, którzy liczą na leżenie na plaży lub nad basenem, jedzenie, picie i wypoczynek. Riwiera Turecka słynie z pięknych hoteli. W 2023 roku ponad 1,5 mln Polaków spędziło wakacje w Turcji.

Ponad 49 mln ludzi z całego świata odwiedziło Turcję w 2023 roku, to o ponad 10 procent więcej niż w roku poprzednim. Polaków kusi przede wszystkich duży wybór pięknych hoteli z ofertą All Inclusive. Oprócz opalania się na pięknych plażach czy nad basenem, warto również pomyśleć o Turcji na wakacje pod kątem zwiedzania.

Co warto zobaczyć w Turcji?

Kapadocja to znana ze spektakularnych wschodów słońca, gdy niebo zabarwia się na róż, brzoskwinię i błękit, a tureckie niebo zdobią kolorowe balony. Kapadocja jest również sławna z fascynujących formacji skalnych, które wyrzeźbiła natura z tufu wulkanicznego, wzbogaconych o podziemne miasta i skalne świątynie.

Stambuł. Samo miasto jest piękne, ale na trasie wycieczki nie może zabraknąć kilku elementów. Hagia Sofia, dawna świątynia i meczet, obecnie muzeum. Błękitny Meczet z sześcioma minaretami i tysiącami błękitnych płytek, nawoływanie muezinów, Meczet Sulejmana, Pałac Topkapi pełen przepychu, Wielki Bazar i Cysterna Bazyliki, gdzie podziemia kryją 336 marmurowych kolumn.

Zdjęcie Antalya w Turcji. / 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze plaże w Turcji: