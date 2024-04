Spis treści: 01 Loty z Krakowa do Stambułu

02 Sposób na wakacje z Krakowa?

03 Największe linie lotnicze świata? Turcy w czołówce

Loty z Krakowa do Stambułu

Podczas zbliżającego się lata pasażerowie ze stolicy województwa małopolskiego nie będą narzekać na ciekawe loty z portu Kraków-Balice. Niedawno jedne z największych linii lotniczych świata, Turkish Airlines ogłosiły, że w czasie sezonu letniego będą realizować loty z Krakowa do Stambułu 7 dni w tygodniu - codziennie. To zmiana względem kilku rotacji tygodniowo.

Każdego dnia będzie do wyboru przynajmniej jeden lot, chociaż to nie wszystko, bo swoją rotację oferuje również PLL LOT - mowa o 5 połączeniach tygodniowo. Oznacza to, że drugie największe lotnisko w Polsce nie będzie narzekać na połączenia z największym miastem Turcji.

Loty z Krakowa do Stambułu będą odbywać się na pokładach dwóch samolotów - Boeing 737 i Airbus A319. Loty startować będą o 9:40 (wtorki, środy, piątki, soboty) i w Stambule wylądują o 13:05. Druga "rotacja" to start o 20:35 z Krakowa i lądowanie w Stambule o 23:35 (poniedziałki, czwartki, niedziele).

Sposób na wakacje z Krakowa?

Obecność lotów do Stambułu realizowanych przez polski LOT i Turkish Airlines to bardzo komfortowa sytuacja dla pasażerów, którzy chcą polecieć dalej. Warto pamiętać, że zarówno nasz polski przewoźnik jak i turecki należą do jednego sojuszu - Star Alliance. Dzięki temu możemy bez trudu korzystać z lotów łączonych, przesiadek i podróży na jednym bilecie.

A lot z Krakowa do Stambułu na pokładzie jednych i drugich linii daje nam ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o przesiadki. Tak naprawdę otworem staje dla nas wówczas Bliski Wschód, jak i daleka Azja i nie tylko. W Krakowie możemy rozpocząć podróż choćby do Japonii, Singapuru czy Indii.

Największe linie lotnicze świata? Turcy w czołówce

Linie lotnicze Turkish Airlines w ciągu ostatnich wielu lat znacząco polepszyły swoją pozycję, nieustannie rozwijając siatkę połączeń, flotę i obecność na wielu lotniskach całego świata. Dziś turecki przewoźnik należy do światowej czołówki, pod względem przychodu (niemal 20 miliardów dolarów) zajmując 8. miejsce na całym świecie. To wiele świadczy o tym, jak poważny jest to gracz.

Tureckie linie znacząco przebijają tym samym rodzimy LOT, Air Canada, Air China i wielu innych przewoźników. To też nikogo specjalnie nie dziwi, bo regularnie znajdujemy tego przewoźnika na wysokich miejscach wszelkich rankingów przewoźników pasażerskich.