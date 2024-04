Spis treści: 01 Do czego służy paszport?

02 Co jest potrzebne do wniosku o paszport?

03 Ile kosztuje paszport?

04 Jak wyrobić paszport? Warto się pospieszyć

05 Paszport tymczasowy w 15 minut i za 30 złotych

Do czego służy paszport?

Paszport to urzędowy dokument poświadczający naszą tożsamość i obywatelstwo danego kraju. Jest on niezbędny, gdy chcemy wyjechać za granicę do państw poza Unię Europejską. To w nim znajduje się nasze imię i nazwisko, numer paszportu czy pozostałe dane, a także informacje o ważności paszportu czy miejsce na wizy.

W przypadku podróży do krajów UE (np. Niemiec, Austrii czy Francji) paszport jest nam, Polakom, niepotrzebny. Możemy wyjechać z kraju posiadając jedynie dowód osobisty. Ten dokument będzie wówczas wystarczający. Jednak w większości krajów świata niezbędny okaże się paszport. Co ciekawe, polski paszport jest całkiem silny na tle świata - zajmuje 6. miejsce w rankingu, dając nam bezwizowy dostęp do aż 189 miejsc docelowych.

Co jest potrzebne do wniosku o paszport?

Co trzeba mieć, aby wyrobić paszport? Procedura wyrobienia paszportu wymaga od nas posiadania i przygotowania kilku rzeczy. Pierwszym, o co powinniśmy zadbać, jest zdjęcie paszportowe - kolorowe i wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Bez trudu zrobimy je w profesjonalnym zakładzie fotograficznym. Warto pamiętać, że zdjęcie musi być aktualne, najlepiej wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, lecz nie wcześniej. Nieaktualny wizerunek w paszporcie może nam narobić kłopotów podczas kontroli paszportowej.

Niezbędny okaże się też odpowiednio wypełniony wniosek o paszport i potwierdzenie uiszczenia opłaty. Ile kosztuje paszport? Wyrobienie tego dokumentu to koszt 140 zł w przypadku osoby dorosłej. Taniej jest w przypadku paszportu dla dziecka lub osoby uczącej się. Wówczas trzeba przygotować też dokument potwierdzający prawo do zniżek (np. ważną legitymację studencką). Poza tym niezbędny okaże się dotychczasowy paszport lub ważny dowód osobisty.

Podsumowując - co jest niezbędne do wyrobienia paszportu?

Wniosek o paszport

Zdjęcie paszportowe

Dowód opłaty

Dotychczasowy paszport i dowód osobisty

Ile kosztuje paszport?

Koszt wyrobienia paszportu dla osoby dorosłej wynosi 140 złotych. Opłata ta może się jednak różnić, a dostępne są różnego rodzaju ulgi i taryfy specjalne. Paszport za darmo wyrobią osoby powyżej 70 roku życia, osoby wyjeżdżające w celu przebycia np. operacji (podopieczni domów opieki społecznej i zakładów opiekuńczych), osoby z wadliwym paszportem (wada techniczna) czy żołnierze skierowani do służby poza granicami kraju - z wyłączeniem żołnierzy zawodowych.

Zniżka na paszport w wysokości 75% przysługuje osobom uczącym się z Kartą Dużej Rodziny - podobnie jak i osobom z niepełnosprawnościami z dużych rodzin.

Jest jeszcze jedna zniżka - 50%, czyli 70 zł za paszport zapłacą:

Uczniowie lub studenci do 26 roku życia

Emerty, rencista, osoba z niepełnosprawnością

Oosby pobierające zasiłek z pomocy społecznej

osoby przebywające w domach pomocy społecznej

Dostęp do zniżki 50% możliwy jest w jeszcze innych przypadkach, które szerzej opisano tutaj.

Jak wyrobić paszport? Warto się pospieszyć

Wyrobienie paszportu trwa nawet 30 dni, choć czas oczekiwania na paszport może się różnić. Wpływa na niego nie tylko miejsce, w którym złożyliśmy wniosek, ale też liczba oczekujących. W niektórych okresach w roku zainteresowanie jest na tyle duże, że procedura się przedłuża. Warto przystąpić do procedury wyrabiania paszportu szybciej, aby zdążyć przed wyjazdem.

Nie ma sensu zwlekać do ostatniego miesiąca lub dwóch przed wakacjami. Jeżeli jedziemy na zagraniczny urlop w sierpniu, to w czerwcu i lipcu kolejki będą bardzo długie. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że nie zdążymy otrzymać paszportu na czas, a plany pójdą do kosza. Pamiętajmy, aby zabrać się za to z odpowiednim wyprzedzeniem. W określonych sytuacjach możemy jednak wyrobić paszport tymczasowy - pcozekamy na niego do dwóch dni, a niekiedy nawet 15 minut.

Paszport tymczasowy w 15 minut i za 30 złotych

Ostatnią deską ratunku w przypadku wyrabiania paszportu, jest paszport tymczasowy na lotnisku - wyrobimy go w 15 minut, a cała procedura kosztować nas będzie zaledwie 30 złotych, plus ewentualne zrobienie zdjęcia na miejscu. To opcja, która jest dostępna na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jeżeli zgubiliśmy nasz paszport, zapomnieliśmy go zabrać lub też skończyła mu się ważność, to bez trudu wyrobimy nowy, tymczasowy dokument przed odlotem.

